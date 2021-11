20ème concours d’Agrégation du CAMES: Pari gagné pour le Bénin

Les Professeurs distingués au terme de la 20ème édition du Concours d’Agrégation du CAMES à Cotonou

Le 20ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion organisé par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur s’est achevé le mercredi 17 novembre 2021 au Palais des Congrès de Cotonou. C’était à la faveur d’une cérémonie présidée par le Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, en présence du Président de la Cour Constitutionnelle, Professeur Joseph Djogbénou. A cette occasion, le Président du Conseil Consultatif Général du CAMES, Professeur Maurice Aurélien Sosso, a apprécié les résultats issus de cette édition. A l’en croire, la moisson finale reste particulièrement appréciable au regard du palmarès du Concours depuis sa création. Il a également souligné que les délibérations se sont déroulées dans le strict respect des principes d’objectivité, d’impartialité, d’honnêteté et d’intégrité tels que prescrits par les textes réglementaires du CAMES. Le Secrétaire Général du CAMES par intérim, Professeur Abou Napon, a quant à lui, exprimé son infinie gratitude à l’endroit du Président de la République, Patrice Talon, non seulement pour l’accueil de cette session, mais aussi pour le maintien de la place remarquable qu’occupe le Bénin dans l’espace CAMES, eu égard à l’organisation des activités académiques de l’institution. Pour sa part, en jetant un regard sur les statistiques du Concours depuis sa création, avant la session courante, la moyenne du taux de réussite est de 27,25%. Le frémissement entamé depuis quelques sessions qui a connu son maximum en 2019 à Ouagadougou (41,54%), porteur d’espoir, ne s’est malheureusement pas confirmé. Dans ce climat d’insatisfaction générale, il a souhaité que des actions fortes s’imposent, avec l’aide du Conseil des Ministres, pour ensemble diagnostiquer et apporter les solutions idoines par rapport aux résultats faibles et inconstants enregistrés depuis 20 sessions. Après avoir félicité les lauréats, il a invité les candidats ayant malheureusement échoué à analyser froidement les causes de leur échec pour en tirer des leçons et anticiper l’avenir. Prenant ensuite la parole, la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Éléonore Yayi Ladékan, a, rappelé aux lauréats que le concours d’agrégation est prioritairement destiné à répondre aux besoins du service public plutôt qu’à d’autres destinations privilégiées en fonction de leurs goûts. Selon la Ministre, en l’espace de cinquante ans, des acquis non négligeables ont été engrangés grâce aux efforts conjugués des uns et des autres qui étaient présents à cette cérémonie. Ces acquis sont perceptibles à travers l’éveil progressif des consciences, la floraison des enseignants de qualité. Toutefois, se dressent toujours d’énormes défis sur les résultats. Elle en appelle à la conscience collective sur la nécessité de quelques réformes pour pérenniser le concours. Compte tenu de la faiblesse des résultats en Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, il serait sans doute préférable, selon elle, de revoir les stratégies avant que le mouvement affecte aussi sensiblement le concours d’agrégation de la médecine. Prenant ensuite la parole, le Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, Représentant du Président de la République, a mentionné que « tout concours d’agrégation offre l’occasion de procéder à une réflexion sur l’état de la recherche scientifique et de l’enseignement supérieur dans la discipline concernée ». Pour lui, il y a longtemps que le concours d’agrégation suscite les sarcasmes des uns et les fantasmes des autres. « Pourtant, je n’ai pas de doute, l’existence du concours d’agrégation améliore, en effet, la qualité de l’enseignement. » a-t-il dit. Le concours d’agrégation pour le Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, n’en reste pas moins, avant tout, un concours, c’est-à-dire un exercice exigeant et éprouvant, pour les candidats comme pour le jury au demeurant. L’agrégation est un marathon, parsemé de multiples haies que sont la sous-admissibilité, l’admissibilité et enfin la si redoutée proclamation des résultats, après une fébrile attente. « Le monde a besoin de la doctrine, d’une doctrine qui critique et montre les failles, qui systématise et qui propose, enfin d’une doctrine qui, invente et imagine. Mais plus que tout, nos Etats ont besoin de contributions doctrinales, non seulement de commentaires sur toutes les politiques publiques, mais aussi de réflexions présentant une vision d’ensemble, prospective, sous-tendue par des postulats clairement exprimés ; de contributions qui réinterprètent les transformations de la sphère juridique, politique, économique et de gestion, en questionnant les fondements et en proposant des innovations » s’est-il exprimé à l’endroit des lauréats de ce 20ème Concours d’Agrégation avant de clôturer la cérémonie. Il faut noter qu’au cours de la cérémonie de clôture, 17 Professeurs ont été décorés au grade d’Officiers de l’Ordre International des Palmes Académiques du CAMES. Pour cette session, le Prix Coris Bank International a été décerné à Madame Angélique Ngaha de l’université Alioune Diop de Bambey au Sénégal. Il lui a été remis à cette occasion, un chèque d’un montant de 2.000.000 FCFA.

