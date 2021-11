Supposé retard dans le paiement des salaires du mois de novembre: Le MEF dément et rassure les fonctionnaires

Le ministère de l’Économie et des Finances à travers la direction générale du trésor public et de la comptabilité a sorti un communiqué pour rassurer les fonctionnaires de l’État sur le paiement à bonne date des salaires du mois de novembre comme cela a toujours été le cas. Ce communiqué vient démentir les rimeurs véhiculés sur les réseaux sociaux par certaines personnes faisant état de ce que les salaires des fonctionnaires de l’État pour ce mois de novembre accuseront de retard. La direction générale du trésor public et de la comptabilité a précisé dans son communiqué que le paiement des salaires figure dans les dépenses prioritaires de l’État et le gouvernement y attache un prix. Il a rassuré les partenaires du ministère, les banques et surtout les fonctionnaires de l’État de ce que cette rumeur n’est pas fondé et que les salaires seront payés à bonne date comme cela a toujours été le cas.

