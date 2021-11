Soucieux d’offrir les meilleures offres aux clients: Moov Africa rend gratuites les opérations de transfert et baisse les tarifs de retrait d’argent

Les responsables de Moov Money face à la presse

Les responsables du Service Moov Money du réseau Moov Africa ont tenu, ce mercredi 17 novembre 2021, une conférence de presse au cours de laquelle ils ont présenté les quatre nouvelles offres dynamiques lancées par le réseau. Cette rencontre s’est tenue à la direction générale de Moov Africa à Cotonou.

Désormais, tous les abonnés au service Moov Money pourront effectuer toutes leurs opérations de transfert d’argent à 0f et les opérations de retrait à des tarifs très bas. Ainsi en ont décidé les responsables de ce service qui sont soucieux d’offrir les meilleures offres à leurs clients. A en croire la Directrice des opérations et des partenariats d’émission de monnaie électronique, Aïssatou Diallo, cette mesure a été prise dans le cadre de la campagne « Moov Money Casse tout ». A travers cette campagne, Moov Africa vise à vulgariser les services financiers mobiles et permettre à toute la population de profiter de ces services accessibles, simples, rapides et sécurisés. De la présentation faite par la responsable produit, Estelle Anyovi, il ressort que les nouvelles offres généreuses Moov Money ainsi lancées sont composées de quatre volets. Il s’agit premièrement de la baisse des tarifs des frais de retrait Moov Money. En effet, Moov Money a initié une promotion inédite à l’endroit de tous ses abonnés dans le but de baisser les tarifs sur les frais de retrait d’argent. Cette réduction est octroyée sur les frais de retrait des paliers de 0f à 50.000 Fcfa tous les jours durant la période de la promotion. Les frais de retrait commencent désormais à partir de 25f au lieu de 100f. Quant aux tarifs de retrait des autres paliers de 50 001f à 2 000 000 Fcfa, ils restent inchangés. La deuxième offre concerne tous les transferts entre abonnés Moov Money à 0f. A ce niveau, l’offre généreuse consiste à rendre gratuits les frais de transfert entre abonnés Moov Money. Ceux-ci peuvent bénéficier de cette offre chaque jour, aussi bien via l’appli Moov Money que via *855#. La troisième offre est relative à l’émetteur du transfert qui peut payer les frais de retrait de son téléphone. A ce niveau, il convient de retenir que désormais, Moov Money calcule systématiquement les frais de retrait à payer par le bénéficiaire. « Vous pouvez choisir de les prendre en charge ou non. Grâce à cette offre, le bénéficiaire perçoit le montant principal qui lui a été envoyé sans payer des frais de retrait lors de sa transaction chez l’agent », a fait savoir la présentatrice des offres, Estelle Anyovi. La quatrième et dernière offre liée au poste mobile banking avec Moov Money donne aux abonnés la possibilité d’effectuer des opérations de transfert du compte Moov Money vers la Poste et de la Poste vers Moov Money. Pour bénéficier de cette offre qui est le fruit du nouveau partenariat entre Moov Money et la Poste, les abonnés auront juste à taper *85513#. Money Money permet également aux populations entre autres, de payer leurs factures Sbee, envoyer de l’argent à l’international, de payer leurs achats dans les supermarchés, dans les pharmacies et dans les stations-services gratuitement. Pour finir, la responsable produit, Estelle Anyovi a invité toute la population béninoise à adopter Moov Money qui est le tout premier à proposer ces offres généreuses au Bénin, selon les propos du Directeur marketing et communication, Mostafa El Houti qui a rassuré que l’ambition de Moov Africa est d’offrir un service de qualité à ses clients.

Laurent D. Kossouho