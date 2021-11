Réclamation de la FBF dans le cadre du match RDC-Benin: La décision de la FIFA attendue le 23 novembre

Après le match RD Congo vs Bénin comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022/Zone Afrique, la fédération béninoise de football a saisi la FIFA pour faire des réclamations suites à des irrégularités constatées par la partie béninoise. Accusant réception du courrier du Bénin, l’instance qui gère le football au plan mondial a promis «que la réclamation susmentionnée sera soumise à un membre de la Commission de Discipline de la FIFA, le 23 novembre 2021, pour examen et décision conformément à l’art. 14 (9) du Règlement de la Coupe du Monde la FIFA 2022TM Compétition Préliminaire ainsi qu’aux arts. 46 et 54 du Code Disciplinaire de la FIFA». C’est ce qu’on peut lire dans le mail adressé par la FIFA aux deux fédérations concernées, le 17 novembre 2021. «La Fédération Congolaise de Football-Association a la possibilité de fournir au Secrétariat de la Commission de Discipline de la FIFA tout commentaire qu’elle juge approprié sur la réclamation susmentionnée, le cas échéant au plus tard le 20 novembre 2021, ainsi que tout document jugé nécessaire», précise le courrier de la FIFA. Ainsi, l’instance contrairement à certaines langues et certains écrits, prend en compte la demande du Bénin. A souligner que la RD Congo risque gros dans cette affaire.

Anselme HOUENOUKPO