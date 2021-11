Projet « Histoires de vie de femmes remarquables ou modèles du Bénin »: L’appel à candidature pour l’obtention des bourses d’écriture lancé

Le Professeur Patrick Hinnou représentant résident du Programme de bourse de l’Association Allemande « WEITBLICK PLUS e.V. » a, en collaboration avec le Département de Sociologie-Anthropologie de l’Uac, lancé un appel à candidature pour l’obtention de bourses d’écriture au profit des étudiantes de l’Université d’Abomey-Calavi et de Parakou. Cet appel à candidature s’inscrit dans le cadre du Projet « Histoires de vie de femmes remarquables ou modèles du Bénin“. L’initiative vise non seulement à promouvoir la gent féminine au Bénin, mais également à porter plus loin des histoires de vie de femmes remarquables ou modèles du Bénin aux fins d´encourager d’autres à réaliser leurs idées et leurs rêves pour un monde plus juste. Après le processus de sélection, les bourses qui seront octroyées aux jeunes étudiantes, vont couvrir la période allant de janvier à juillet 2022 et devraient permettre aux lauréates de faire leurs premiers pas en tant qu’écrivaines. À ce sujet, elles vont devoir recueillir des histoires ou parcours de femmes inspirantes ou modèles (de la femme au foyer à l’agricultrice, de l’artiste à l’enseignante, de la militante à la politicienne ou femme politique) et les écrire dans leur propre style afin de créer l´émulation au sein de la génération montante. Par ailleurs, l’appel à candidature pour l´obtention de cette bourse d’écriture prend fin rigoureusement le 20 décembre 2021. Les dossiers de candidature sont envoyés simultanément aux adresses électroniques: xx@weitblicker.org et hinson84@yahoo.fr.

Alban Tchalla (Stag.)