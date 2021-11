Course des éliminatoires au mondial Qatar 2022: Les Écureuils éliminés

Seront-ils ou ne seront-ils pas aux barrages des éliminatoires zone Afrique du mondial Qatar 2022? La réponse est non. En effet, les Écureuils du Bénin, premiers de la poule J avant l’ultime journée des éliminatoires ont été éliminés en terre congolaise, précisément au stade des Mathyrs, ce dimanche 14 novembre. D’abord ils ont été cueillis à froid après seulement 9 minutes du jeu. Ceci suite à un but inscrit par Dieumerci MBokani sur un penalty généreux de l’arbitre gabonais, Éric Otogo-Castane. 1-0, la RD Congo va tout mettre en œuvre pour terminer la première partie avec ce score. Du retour des vestiaires, les Écureuils obligés de revenir à la marque, attaquent mais manquent de précisions dans les derniers gestes. Ce faisant, ils se laissent découvrir. Ainsi, ils encaissent un 2e but à la 75e minute, par l’entremise de Ngita Malango. Ce but les condamne à se déployer encore. Malgré leurs efforts, ils ne parviennent ni à réduire, ni à égaliser. Le Bénin perd donc 2 buts à 0 et est éliminé avec 10pts tandis que les Léopards passent avec 11points.

Ils ont dit…

Michel Dussuyer: «Beaucoup de déceptions »

« Beaucoup de déceptions à l’arrivée. Beaucoup de frustrations. Avec ce penalty qui est sifflé en tout début du match et que personne n’a compris même dans le stade. Il n’y a que l’arbitre qui sait ce qu’il a fait. Là forcément ; les données autour du match changent. Après j’ai aimé la réaction de mes joueurs. On est reparti de l’avant. On a eu des temps de possessions très importantes. On a fait douter cette équipe de la RDC. Il nous a manqué un peu de réalisme dans les 30 derniers mètres pour pouvoir recoller au score. En seconde mi-temps, on est reparti sur les mêmes bases. Mais ce deuxième but nous a assommés.

On savait qu’ils allaient mettre des ballons aériens dans la surface parce que MBokani et Malango sont de bons joueurs de tête. Mais cela n’a pas tout empêché.

C’est notre match. Les joueurs ont lutté contre le sort aussi comme je l’ai dit tout à l’heure par rapport à ce penalty imaginaire. Ils ont rien lâché. Ils ont donné une belle image de l’équipe nationale.

Il faut continuer à capitaliser sur le travail qui a été fait et se dire que ce sont des prestations qui engagent à être optimiste pour la suite et pour l’avenir.

Globalement, on peut être satisfait parce qu’on voulait être dans la course jusqu’au bout. Ça a été le cas. Maintenant, on n’a pas réécrit l’histoire. Il faut rester fier de ce que nous avons fait.»

Jodel Dossou: «….ils ont pris l’ascendance psychologique avec ce penalty donné»

«On savait qu’on allait jouer contre une équipe de la RDC qui est très bien. Nous on comptait sur nos armes. On a essayé de se défendre comme on peut dans le match. Après on a encaissé un penalty très tôt qui nous a plombé un tout petit peu. Donc on a couru derrière le score et malheureusement, on n’a pas pu revenir. On est tous déçu ce soir. On est déçu pour notre public.

Comme on le dit, l’échec permet de se corriger, de se remettre en cause. On va devoir travailler.

Il faut que les arbitres cessent de faire leur désordre. Il n’y a pas penalty dans ce match.

Pour un match aussi décisif comme celui-ci, et que les arbitres se mettent à faire des choses comme ça, franchement, c’est une honte pour l’Afrique. Il faut que la FIFA et la CAF prennent leurs responsabilités vis-à-vis de ces fléaux qui ne cessent de perdurer. Et ça fait reculer le football africain. En Europe, on verra jamais un arbitre qui va siffler une faute imaginaire de la sorte.

Avec ce penalty donné, ils ont pris l’ascendance psychologique parce que jusqu’au penalty, ils avaient zéro occasion.

Mais bon, nous avons encore du chemin et je crois que c’est en travaillant dur que nous allons nous améliorer et avoir l’expérience comme ces pays et avoir des joueurs qui jouent dans de grandes équipes».

Anselme HOUENOUKPO