Match RD Congo vs Bénin: Dussuyer conscient du défi exclut la défensive à outrance

Le sélectionneur des Ecureuils du Bénin, Michel Dussuyer

En conférence de presse d’avant match, le sélectionneur national des Écureuils du Bénin, Michel Dussuyer n’a pas dévoilé ses plans pour la rencontre qui opposera demain son équipe en déplacement, à celle de la RD Congo. Mais, le technicien français visiblement conscient de l’enjeu compte jouer ses meilleures cartes. «J’ai un effectif en qui j’ai confiance. Et je crois que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes», a d’abord expliqué le sélectionneur qui avance qu’il s’agit de la finale du groupe. «Dans ces genres de match, on ne fait pas que défendre.On ne restera pas sous pression tout le temps», a-t-il laissé entendre. Dussuyer ne veut donc pas revivre une élimination alors que son équipe a besoin que d’un point.

A souligner que ce match compte pour la 6e et dernière journée dans le groupe J des éliminatoires du mondial Qatar 2022 dans la zone Afrique.

Le Écureuils du Bénin, 1er avec 10points devant les Léopards de la RD Congo 2e avec 8points, sont à un point d’aller disputer les barrages.

Anselme HOUENOUKPO, depuis Kinshasa (RD Congo)