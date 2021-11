Tournée de prise de contact: L’He Romaric Ogouwalé en messager de paix dans la 10ème circonscription

Le député Ogouwalé discutant avec quelques sages et notables

Le Député Romaric Ogouwalé récemment investi à l’Assemblée nationale, suite à la nomination d’André Okounlola en qualité d’Ambassadeur du Bénin près la Russie, a entamé depuis le vendredi 5 novembre 2021 une tournée de prise de contact avec les populations de la 10ème circonscription électorale. Digne fils de Kilibo, l’Honorable est descendu le samedi dernier dans cette localité accompagné d’une forte délégation. A cette occasion, l’élu du peuple a été accueilli en triomphe avec des acclamations, chants et danses folkloriques. Pour un retour de paix, il faut faire taire les querelles. C’est ce qu’à compris le jeune député qui a pris très tôt son bâton de pèlerin en initiant cette tournée. A Savè, il a échangé avec les sages et notables des deux cours royales qui ont promis l’accompagner afin de calmer les tensions et parler d’une voix unique pour le développement de leur communauté. Sa rencontre avec les populations de ladite commune lui a permis de sceller le pacte de la continuité des actions de développement de son prédécesseur. En effet, entouré du Maire de la commune de Savè, Denis Oba Chabi, du DG Paulin Akponna, du Secrétaire administratif permanent du parti Bloc républicain, Eugène Dossoumou, du Professeur Aboudou et d’autres cadres de la région, l’Honorable Romaric Ogouwalé s’est entretenu avec la population dont il remplace l’un des fils promu par le Président de la République Patrice Talon au poste d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la Russie, André Okounlola. À l’entame de cette séance, le Maire Denis Oba Chabi a, au nom de toute la population de Savè, transmis ses civilités et ses chaleureuses félicitations à l’Honorable Romaric Ogouwalé. En reconnaissant les qualités de fair-play, de rassembleur et de sincérité du député, le Maire a invité ses administrés à le soutenir dans sa nouvelle fonction et que le calme observé à Savè depuis quelques mois demeure éternel. Le Dg Paulin Akponna a abondé dans le même sens, en exhortant toute la population de Savè à oublier les malheureux évènements passés et à soutenir le Chef de l’Etat, Patrice Talon. Heureux d’avoir effectué cette descente dans la paix et la sérénité, le Député Romaric Ogouwalé a rendu gloire à Dieu et aux mânes des ancêtres pour avoir permis l’avènement d’un si grand jour. Il a, par ailleurs, loué les qualités de son titulaire qui, en bon devancier et aîné, lui a balisé le terrain. A le croire, il est nécessaire de s’unir autour des questions qui touchent à l’épanouissement des fils et filles de la commune de Savè comme l’a toujours souhaité l’Ambassadeur André Okounlola à qui il a rendu un vibrant hommage pour tout ce qu’il a fait pour les citoyens du département des Collines, et ceux de la 10ème circonscription électorale en particulier. A Ouèssè où il s’est rendu le vendredi, il a été escorté par une grande délégation de personnalités et un parterre de dignitaires et de militants. Après les civilités à la cour royale avec le régent et les sages de la cour royale de Ouèssè, il s’est rendu directement à l’Uspp où une salle remplie de militants et sympathisants l’attendaient avec impatience. Devant les chefs d’Arrondissement, conseillers communaux, sages et notables venus de tous les quatre coins de la commune, le Député Romaric Ogouwalé a remercié tous les militants de son parti, le Bloc Républicain, et toute la population de Ouèssè qui lui ont permis d’être aujourd’hui leur représentant à l’Assemblé nationale. Il ensuite saisi l’occasion pour rassurer les uns et les autres qu’il travaillera en synergie avec l’He. Benoît Dègla et les autres leaders de la commune afin que les problèmes auxquels la commune est confrontée soient majoritairement résolus particulièrement le bitumage attendu des voies d’accès à la commune.

Laurent D. Kossouho