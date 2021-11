Signature demain de l’acte juridique portant Restitution des biens culturels emportés en France: Talon en France pour retirer les 26 trésors royaux

Il ne reste qu’une seule étape à franchir pour que le Bénin entre définitivement en possession des 26 œuvres culturelles des trésors royaux d’Abomey pillées par l’armée française lors de la période coloniale. Il s’agit de la signature officielle de l’acte juridique de transfert de propriété qui aura lieu ce mardi 9 novembre 2021 à Paris en présence du Chef de l’Etat béninois Patrice Talon et son homologue français Emmanuel Macron. Selon l’agenda établi à cet effet, le du musée du Quai Branly-Jacques Chirac déposera les douze caisses contenant ces objets d’art dans l’entrepôt de la compagnie aérienne au sein d’un aéroport désigné par le Gouvernement du Bénin et la responsabilité du musée sur les œuvres prendra fin à cette étape. Ensuite, la délégation béninoise conduite par le Président de la République va retourner à Cotonou avec les 26 trésors royaux dans la journée du mercredi 10 novembre prochain. Une cérémonie d’hommage est prévue dans la capitale économique pour célébrer le retour de ces biens culturels emportés en France en 1892. Selon les informations officielles, le Président français prendra dans les prochains jours un acte pour radier les 26 œuvres restituées des collections publiques de la France, et le Président béninois prendra de son côté un décret au cours du prochain conseil des ministres pour les intégrer dans le patrimoine culturel national.

Données volumétriques des œuvres

12 caisses pour le transport des œuvres

le poids total des caisses : 2,7 tonnes

le poids volumétrique en aérien : 4,6 tonnes

le poids volumétrique en routier : 5,5 tonnes

Laurent D. Kossouho