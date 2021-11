Pose de plaques signalétiques sur les réserves administratives: La sécurisation du patrimoine foncier de Cotonou préoccupe le maire Atrokpo

Sécurisation réserves administratives à Cotonou

Le conseil municipal que dirige le Maire Luc Sètondji Atrokpo fait de la lutte contre la mafia foncière une de ses priorités en s’engageant résolument dans la sécurisation du foncier dans la commune. C’est dans ce cadre que le Premier Adjoint Randyx R. Romain Ahouandjinou, assumant l’intérim du Maire en mission, a procédé au lancement de l’opération de pose de plaques d’identification portant l’empreinte de la mairie de Cotonou sur les domaines déjà identifiés comme étant des réserves administratives, qu’il s’agisse des réserves déjà répertoriées ou celles faisant objet de contentieux. C’était le jeudi 04 novembre 2021 dans le 12ème arrondissement de Cotonou accompagné d’une forte délégation de la mairie, de la police municipale et d’un huissier de justice.

L’équipe municipale de Cotonou est décidée à récupérer toutes les réserves administratives bradées ou non dans la ville capitale économique du Bénin, ceci, afin de disposer de domaines pour la construction d’infrastructures au grand bonheur des populations. C’est en cela que se justifie l’opération de pose de plaque signalétiques sur les réserves administratives répertorié ou même ceux qui font objet de contentieux. Une opération qui entre dans la droite ligne des nombreuses réformes du gouvernement avec à l’appuie les nombreux projets structurants contenus dans le PAG pour le compte de la ville ainsi que du plan stratégique Cotonou 2020-2026 qui a prévu la construction de plusieurs infrastructures sociocommunautaires. Ainsi, à la tête d’une forte délégation composée du chef du 12ème Arrondissement, Samuel Akindes, du Président de la Commission des Affaires Domaniales et Environnementales Philippe Atchaoue, des Conseillers municipaux, de certains Chefs Quartiers, des cadres techniques de l’administration municipale, des éléments de la police municipale renforcée par ceux de la Police républicaine et d’un huissier de justice commis à cet effet, Randyx Ahouandjinou est allé concrétiser un acte qui démontre la bonne foi et l’engagement farouche de l’équipe municipale à en découdre et endiguer la mafia foncière dans la ville. Ainsi, l’autorité municipale et sa suite ont parcouru plusieurs quartiers du 12ème où plusieurs domaines ont été identifiés. Pour le Premier Adjoint au Maire, ce périple va se poursuivre et s’étendra progressivement sur les 13 arrondissements de la ville. A en croire ses propos, l’administration Atrokpo veut en finir avec cette pagaille qui n’a fait que trop durer. « L’opération consiste à faire l’état des lieux de toutes les réserves administratives. Si le domaine est occupé sans aucune autorisation officielle, nous allons purement et simplement poser nos plaques. Il revient aux occupants de venir vers nous pour s’expliquer. Nous sommes là pour veiller sur les biens de la commune et on ne saurait laisser quiconque les occuper de façon abusive », a-t-il laissé entendre. Pour finir, il a invité les populations à faire davantage preuve de civisme foncier.

Yannick SOMALON