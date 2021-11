Lutte contre le cancer du sein: Le Groupe Bolloré Transport & Logistics Bénin s’engage

Photo de famille à l’issue de la séance de sensibilisation

Bolloré Transport & Logistics Bénin a organisé, le vendredi 29 octobre 2021, une journée de mobilisation avec au programme des séances de dépistage et des ateliers de sensibilisation pour insister sur l’importance primordiale du dépistage et du suivi médical régulier pour éradiquer le cancer du sein. A travers cette initiative, le Groupe soutient la lutte contre le cancer du sein en se joignant à campagne mondiale « Octobre Rose ». A cet effet, les filiales du Groupe Bolloré, Bénin Terminal, Bénirail, Bluezone, Havas et Canal+, ont également participé à la séance d’information et de sensibilisation qui a été animée conjointement par le Docteur Zayd Olatoundi, spécialiste en gynécologie obstétrique de la clinique Louis Pasteur et le docteur Athanase Sodjiedo, médecin d’entreprise de Bolloré Transport & Logistics au Bénin. Selon Venance Gnigla, Président exécutif de Bolloré Transport & Logistics au Bénin, ces actions traduisent la volonté de l’entreprise à lutter efficacement contre ce mal. « À travers ces actions de mobilisation contre le cancer du sein, Bolloré Transport & Logistics Bénin réaffirme son attachement en faveur de la santé de ses collaborateurs qui constitue une priorité essentielle. Cette journée de sensibilisation traduit notre volonté en tant qu’entreprise citoyenne d’informer et d’engager nos collaborateurs pour lutter efficacement contre le cancer du sein. », a-t-il souligné. Pour rappel, « Octobre Rose » est un événement international annuel de sensibilisation à l’importance du dépistage du cancer du sein et qui vise à recueillir des fonds pour la recherche contre cette maladie durant tout le mois d’octobre. Le cancer du sein, qui a touché plus de 2,3 millions de femmes en 2020, est aujourd’hui le cancer le plus fréquent dans le monde.

À propos de Bolloré Transport & Logistics Bénin

Bolloré Transport & Logistics au Bénin est un partenaire portuaire et logistique de référence au Bénin. Opérateur du premier réseau de logistique intégré en Afrique, Bolloré Transport & Logistics multiplie les efforts et les investissements pour accélérer l’intégration de l’Afrique dans le marché mondial. Au Bénin, l’entreprise emploie près de 1 300 personnes à travers 5 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs ferroviaire, logistique et maritime (consignation, manutention, transit). Confiant dans le potentiel de développement du pays, Bolloré Transport & Logistics investit sur le long terme au Bénin.

Laurent D. Kossouho