En prélude aux travaux budgétaires: Les députés s’imprègnent du contenu du projet de loi des finances 2022

Sous la houlette de l’Unaceb avec le financement du PARCPOGE, les députés de la 8ème législature ont eu droit ce vendredi 5 novembre 2021 à un atelier d’imprégnation et d’appropriation du contenu du projet de la loi des finances, gestion 2022.

Pour commencer, le Président de la commission des finances et des échanges, l’honorable Gérard Gbénonchi a planté le décor et présenté l’objectif de l’atelier. L’objectif de cet atelier a-t-il précisé est de fournir à la Représentation nationale des outils nécessaires à même de l’aider à mieux lire les lignes du Projet de loi de finances, gestion 2022 pour un meilleur examen au grand tenant compte des aspirations du peuple.

A sa suite, le Directeur de l’Unaceb Bienvenu Yaï a fait remarquer que depuis plusieurs années, la structure technique d’appui aux députés qu’il dirige organise à leur intention un atelier d’imprégnation et d’appropriation du contenu du Projet de loi des finances avant le démarrage des travaux budgétaires. L’examen du projet de loi de finances gestion 2022 ne déroge pas à cette tradition. Les députés ont eu droit à des communications pointues pouvant leur permettre de bien apprécier le contenu avant son adoption.

Les communications présentées aux députés ce vendredi 05 novembre sont au nombre de six à raison de trois dans la matinée et trois dans l’après-midi. La première communication s’intitule : « Analyse et appréciation du point d’exécution du budget, gestion 2021 ». Elle a été présentée par Bienvenu Yaï. La deuxième : « Cadrage macroéconomique et analyse des orientations du Projet de loi de finances, gestion 2022 ». La troisième : « Analyse et appréciation des prévisions budgétaires contenues dans la loi de finances, gestion 2022 » par Grégoire Balaro. La quatrième communication a pour thème : « Identification, analyse et appréciation des mesures fiscales et douanières contenues dans le projet de loi de finances, gestion 2022 », présentée par Prince Agbodjan. La cinquième communication qui s’intitule « Analyse des prévisions des dépenses publiques face aux exigences des Objectifs de Développement Durable (ODD) » par Dr Firmin Vlavonou. Enfin la sixième communication est : « La budgétisation sensible au genre et ses fondements ». Elle est présentée par l’ancien ministre des enseignements supérieurs, professeur Marie Odile Attanasso.

Fidèle KENOU