COP 26 à Glasgow: Les maires Ahouandjinou, Yankoty et Gbèdjèkan évoquent les défis communs

Un trio d’élus communaux du Bénin a pris part à la conférence sur le climat COP26 à Glasgow. La délégation composée des Maires d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou, de Porto-Novo Charlemagne Yankoty et de Klouékanmey Dieudonné Coffi Gbèdjèkan a rencontré le mercredi 03 novembre 2021 au Pavillon du Bénin, Mohamed NBOU, Responsable de la Task Force Climat, Biodiversité et Sécurité Alimentaire des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique Climate Task Force). Au cœur des échanges, les actions et les défis communs aux communes du Bénin dont la plus parts ne sont épargné des affres des changements climatiques.

Face à la question urgente de l’heure qu’est le financement des pays pauvres à faire face aux affres des changements climatiques, les trois maires béninois à la Cop 26 ne sont pas restés les bras croisé. Argument sur argument pour défendre les projets contenus dans leurs valises. Faces aux différents partenaires ayant rencontré cette délégation béninoise, les maires Ahouandjinou, Yankoty et Gbèdjèkan ont montré leur attachement aux mieux-être des populations et entendent jouer leurs partitions aux côté de l’Etat central. Pour le maire de la ville capitale du Bénin, Porto-Novo, Charlemagne Yankoty, « les problèmes de l’Etat constituent également les problèmes des collectivités locales que nous représentons. A ce titre, les préoccupations en termes d’adaptation, en termes d’atténuation sont des préoccupations que connaissent également nos communes ». « Nous avons des problèmes communs. La gestion des inondations, les conséquences liées par les changements climatiques et à cet effet, au nom de cette communauté, nous avons proposé un programme de résilience aux changements climatiques », a précisé Angelo Evariste Ahouandjinou, maire de la commune d’Abomey Calavi. L’efficacité énergétique, la foresterie urbaine, et une agriculture climato intelligente sont autant d’aspects abordés avec Mr Ibrahim Traoré et M. Mohamed NBOU, Responsable de la Task Force Climat, Biodiversité et Sécurité Alimentaire des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique Climate Task Force).

Le maire d’Abomey-Calavi, a saisi l’occasion pour élargir le cercle de partenaires de la Cité dortoir notamment pour la réalisation de divers projets. Ce partenariat qui a ciblé la Convention des Maires vise in fine à nourrir des projets de réduire la vulnérabilité aux changements climatiques de leur communauté. Une préoccupation importante dans le monde qui a préoccupé le maire d’Abomey-Calavi qui n’a pas raté cette singulière opportunité d’appel de pieds pour les partenaires en vue d’asseoir une collaboration fructueuse favorable à des actions concertées pour réduire ou combattre efficacement les aléas du changement climatique qui n’épargnent aucune ville. C’est une excellente démarche de coopération décentralisée Nord-Sud qu’a entreprise la délégation de maires, notamment le maire Angelo Evariste Ahouandjinou qui à travers ces liens à venir, favorisera un mieux-être dans la commune d’Abomey-Calavi.

Lire l’intégralité de la déclaration du maire Angelo Ahouandjinou

A la Cop 26

J’ai, en ma qualité de Maire de la commune d’Abomey-Calavi, pris part avec la délégation béninoise des maires du Bénin, aux travaux de la Cop 26, ce rassemblement planétaire d’importance pour sauver notre terre de nos agressions. A Glasgow au Royaume Uni où se tiennent les concertations, nous avons pris, avec les maires Yankoty de Porto-Novo (chef de la délégation) et Gbedjékan de Klouekanmè, une part très active aux travaux engagés. Nous avons ainsi pu tenir dans la foulée, une séance de travail avec M. Mohamed NBOU, Responsable de la Task Force Climat, Biodiversité et Sécurité Alimentaire des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique Climate Task Force). Nous avons mis au cœur de nos échanges à l’occasion, les diverses opportunités de partenariat dans le cadre de la Convention des Maires. Le chef de la délégation de l’Ancb, le maire Charlemagne Yankoty a exposé les grandes lignes du plan climat et d’accès à l’énergie des communes du Bénin. Je voudrais en savoir gré au chef de la délégation des maires pour la pertinence de ses idées, l’engagement pour la cause environnementale à partir des réalités de la décentralisation. Les collectivités ont un grand rôle dans l’atteinte des objectifs de ce rassemblement qui se focalise sur le sauvetage de la planète de nos actes nocifs.

Yannick SOMALON