Couverture sanitaire Universelle: Le Professeur Roch Houngnihin révèle les insuffisances de la réforme

Dans le cadre de la couverture sanitaire universelle du Bénin, le Directeur du Laboratoire d’anthropologie médicale appliquée (LAMA) Roch A. Houngnihin, Professeur titulaire en anthropologie de la santé à l’Université d’Abomey-Calavi était sur le plateau de la Télévision nationale (ORTB) avec Dr Kefilath Bello, médecin en santé publique et Directrice adjointe du Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie (CERRHUD). Les deux invités se sont prononcés sur les insuffisances liées à la couverture sanitaire universelle au Bénin. Une recherche conduite par le CERRHUD avait permis d’explorer la compréhension que les détenteurs d’enjeux et d’influence de la couverture sanitaire universelle (CSU) au Bénin ont de la méthodologie de l’analyse de l’économie politique (AEP). Elle visait à déterminer les défis rencontrés dans le processus de la CSU au Bénin auxquels la méthodologie d’AEP pouvait apporter des approches de solutions. La couverture sanitaire universelle (CSU) est une situation dans laquelle toutes les personnes et toutes les communautés ont accès à des soins de santé dont ils ont besoin pour rester en bonne santé sans que les coups de ces soins ne les appauvrissent ou pire, les empêchent d’avoir accès à la bonne santé. Elle est un objectif où tous les pays du monde se sont donnés à atteindre. Selon le Prof. Roch Houngnihin, beaucoup d’initiatives ont été prises en vue de favoriser l’accès des plus pauvres aux soins de santé. « Mais quand on fait le bilan, la situation est catastrophique à tous les niveaux », a-t-il fait savoir. Comme constat, il a souligné que : les pauvres ont été les seuls perdants du processus de la couverture sanitaire universelle au Bénin, les dépenses de santé sont exorbitantes pour les pauvres en Afrique, une importante partie de la population est exclue des soins de santé, les organisations internationales interfèrent dans les systèmes de santé selon leur philosophie, l’influence et la faible dépendance des Etats par rapport au financement de leur système de santé.

Edwige Totin