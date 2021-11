Assemblée nationale: Les députés plébiscitent le 5ème rapport d’activités du Président Vlavonou

Louis Vlavonou, Président de l’Assemblée Nationale

Conformément à l’article 21 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a présenté son 5ème rapport d’activités aux députés ce mardi 2 novembre 2021 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. A l’issue de cette présentation, les députés ont adopté à l’unanimité le 5ème rapport d’activités du Président de la 8ème législature.

Ledit rapport couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2021. Sa présentation par le Président de l’institution répond à une exigence de l’article 21 du règlement intérieur à savoir : « Le Président de l’Assemblée nationale doit rendre compte à l’Assemblée nationale de ses activités, de sa gestion et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées par les députés. À cet effet, le Président doit au début de chaque session ordinaire présenter un rapport sur ses activités et sa gestion. »

A travers cette présentation, le Président Vlavonou a fait ressortir les activités menées sur quatre axes différents. Primo, on note activités menées au plan interne notamment les activités parlementaires : la participation des députés aux travaux, le travail législatif, le contrôle Parlement et l’action gouvernementale, la production des comptes rendus, les autres activités du Parlement. Secundo, les activités d’administration et de gestion du Parlement plus précisément la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources financières, comptable et du matériel, la gestion des marchés publics, la gestion de l’information, de la communication et de la documentation, les activités des structures rattachées. Tertio, les activités menées au plan externe à savoir la diplomatie parlementaire et les missions à l’étranger. Quarto, le Président a dressé le bilan des activités de son cabinet notamment les audiences et les autres activités du Cabinet. Enfin, il a évoqué les difficultés et les perspectives.

On retient que les représentants du peuple ont participé à 12 séances plénières du 1er avril au 30 septembre 2021. Ces séances ont été mises à profit pour le vote d’une loi ordinaire à savoir la loi n°2021-04 portant protection et règles relatives au commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction en République du Bénin, et quatre (04) lois portant autorisation de ratification. Selon les explications du numéro un des députés béninois, le faible rendement des députés se justifie par leur implication dans la dernière campagne électorale. Sur le plan du contrôle de l’action gouvernementale, 00 question écrite, 05 questions orales, 01 question d’actualité ont été enregistrées. Sur le même chapitre, on note zéro commission parlementaire d’information, d’enquête et de contrôle et zéro interpellation du Gouvernement.

Sur le plan de la diplomatie parlementaire, la période suscitée a enregistré 02 importantes visites d’amitié et de travail, 19 rencontres internationales par visioconférence, 04 missions à l’étranger du président de l’Assemblée nationale. De plus, 29 députés ont participé à 24 missions à l’extérieur dont 16 statutaires et 49 personnalités ont été reçues en audience dont 36 nationales et 13 étrangères.

Le Président Louis Gbèhounou Vlavonou au terme de sa présentation a réaffirmé sa volonté, celle de faire du parlement béninois, un parlement moderne et performant.