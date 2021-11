Restitution effective des biens culturels du Bénin: Emmanuel Macron visite les 26 œuvres

Le Président Macron, les Ministres Agbénonci et Abimbola ainsi que leur suite devant le trône du Roi Guézo

Dans le cadre de la Semaine culturelle du Bénin qui s’est achevée au musée du Quai Branly en France ce lundi 1er novembre, la matinée du jeudi 29 octobre 2021 a été consacrée à la présentation des projets muséographiques en cours au Bénin. De la présentation faite par Alain Godonou, Directeur des Programmes Musée au sein de l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme (Anpt), il ressort que pour renforcer l’arsenal muséal existant et de ce fait l’attractivité touristique du Bénin, quatre grands nouveaux musées sont en développement. Il s’agit du Musée international de la mémoire et de l’esclavage (Mime) à Ouidah, le Musée de l’épopée des Amazones et des Rois du Danhomè à Abomey, le Musée international du Vodun à Porto-Novo et le Musée des arts contemporains de Cotonou. Ces nombreux chantiers témoignent de la volonté du Gouvernement du Président Patrice Talon de faire de la promotion de son patrimoine un levier de développement. Par ailleurs, la construction de ces différents espaces mobilise un investissement colossal de plus d’un milliard d’euros soit six cent cinquante-quatre milliards de Fcfa (654 042 696 500 Fcfa) pour faire du tourisme et du patrimoine, des leviers de création de richesses et d’emplois. Il s’agit d’un important investissement qui apporte des réponses claires aux questions du retour des trésors patrimoniaux restitués par la France et sur le positionnement du Bénin en tant que protagoniste dans la circulation du patrimoine et de l’art contemporain. A cette occasion, Franck Houndégla, scénographe et chercheur en architecture a présenté la scénographie d’expositions et du programme muséal autour du patrimoine béninois. Son exposé est venu confirmer davantage les ambitions affichées par le Bénin dans ce processus de restitution. Par ailleurs, la semaine culturelle du Bénin à Paris a servi également de tribune aux acteurs privés du secteur dont Marie-Cécile Zinsou, créatrice et présidente de la Fondation Zinsou et Noureini Tidjani-Serpos, écrivain et ancien fonctionnaire de l’Unesco de partager leurs expériences avec les participants. La première, sur les 17 années passées à la tête de sa Fondation et le second sur l’exemple du Musée Abdou Tidjani-Serpos et sa place au sein de la Fondation panafricaine pour le développement culturel de Porto-Novo et son articulation avec les collections nationales. A leur suite, Marius Bajide Dakpogan, conservateur au musée d’Abomey a, à travers une présentation, passé en revue des objets symboliques disponibles au sein de ce musée. L’assistance a été séduite par la pertinence de la vision du Gouvernement béninois qui veut user du potentiel patrimonial unique pour révéler l’exception culturelle du pays et faire du Bénin une destination touristique majeure du continent et du monde. A la veille de cette activité, c’est le Président français qui a visité l’exposition des 26 trésors royaux du Bénin avant leur retour au bercail. Pour la circonstance, le Président Emmanuel Macron était accompagné des Ministres Aurélien Agbénonci en charge des affaires étrangères, et Jean-Michel Abimbola en charge de la culture, de l’Ambassadeur du Bénin en France, Eusèbe Agbangla, de la Ministre française de la culture Roselyne Bachelot, de l’Ambassadeur de la France au Bénin, Marc Vizy et d’Emmanuel Kasarhérou, président du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac.

Laurent D. Kossouho