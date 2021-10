Présidence de jury de soutenance de thèse dans l’enseignement supérieur: Le professeur Mohamed ABDOU émerveille ses collègues à l’UAC

Un mois après son admission au prestigieux grade de professeur titulaire des universités cames à l’issue des travaux de la 43ème session

du Conseil Africain et Malgache

de l’Enseignement Supérieur

(CAMES), l’un des enseignants de l’UAC promus avec une très bonne côte, côte A, dans sa discipline, le professeur Mohamed ABDOU préside une soutenance de thèse de doctorat qui porte sur sa matière, l’anthropologie sociale, qui l’a hissé au grade terminal de professeur titulaire de l’enseignement supérieur. En effet, en application de la note rectorale 784 du 13 octobre 2021, le professeur titulaire du CAMES

en Sociologie et Anthropologie

sociale, ABDOU

Mohamed a présidé ce jeudi 27 octobre 2021, à la salle de conférence de l’école doctorale espace culture et développement de l’Université d’Abomey- Calavi, la soutenance de thèse de doctorat qui porte sur le thème : Construction sociale de la scarification clanique « deux fois cinq’ chez les xwela de wida au sud du Bénin ». Ces travaux de recherche sont présentés par l’impétrant, monsieur WEKE Codjo Léopold, L’occasion de cette soutenance de thèse de doctorat été une véritable tribune scientifique pour le professeur titulaire en sociologie et anthropologie sociale, Mohamed ABDOU, d’apporter, à la suite de ses collègues membres du jury de soutenance, de véritables et denses contributions pour l’amélioration de la qualité scientifique du document présenté par l’impétrant, mais également de faire plusieurs remarques sur cette recherche avant de déclarer acceptable le travail présenté par monsieur WEKE Codjo Léopold. Le jury international, a en effet reconnu les efforts fournis par l’impétrant, monsieur WEKE Léopold et l’a déclaré digne du grade de docteur en anthropologie sociale avec la mention très honorable, à la satisfaction de son directeur de thèse, Prof Pascal Codjo DAKPO, Professeur Titulaire et rapporteur du jury de soutenance de thèse. C’est le premier professeur titulaire en sociologie et anthropologie du développement au Bénin, Prof Albert TINGBE AZALOU, qui est examinateur du jury de cette soutenance de thèse, comme ses collègues de l’Université du Lomé, Gbémou Kokou Mawulikplimi et

Assé Aziagbédé AMouzou, tous professeurs titulaires dans leur université. L’occasion de ladite soutenance publique a par ailleurs été saisie par les membres du jury international pour présenter non seulement leurs chaleureuses félicitations au professeur Mohamed ABDOU pour sa brillante admission dans le corps des professeurs titulaires, mais également pour saluer la qualité de sa conduite des travaux de soutenance de monsieur WEKE Codjo Léopold, qui entre désormais dans le corps des docteurs de l’Université d’Abomey calavi, au terme de la délibération du jury.

