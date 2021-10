Me Jacques Migan à propos de la restitution des biens culturels: «C’est un fait majeur qui fera date dans l’histoire des relations internationales»

« La restitution des 26 œuvres d’art appartenant au trésor royal d’Abomey dont les cérémonies se déroulent actuellement à Paris en présence effective de Monsieur le Président de la République française Emmanuel MACRON, de Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères du Bénin Aurélien AGBENONSI, de Monsieur le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin Jean Michel ABINBOLA, de députés et des personnalités universitaires dont Madame Bénédicte SAVOY et Monsieur Felwin SARR auteurs du rapport sur la restitution des œuvres d’art commandé par le Président Emmanuel MACRON est un fait majeur qui fera date dans l’histoire des relations internationales.

Par la détermination sans faille et la conviction profonde de Monsieur le Président de la République Patrice TALON qui dès 2016 s’est engagé à obtenir le retour des œuvres, le Bénin a réussi à remettre en cause un principe fondamental de la constitution française : celui de l’inaliénabilité obligeant la France a voté une loi afin de rendre possible ce retour.

Aujourd’hui, le Président de la République française Emmanuel MACRON propose que le principe de restitutionnalité voit le jour afin de rendre plus facile le retour d’œuvres pillées par les armées françaises lors de la colonisation.

Il ouvre ainsi une voie nouvelle de coopération culturelle entre les Nations.

Nous assistons à travers cet événement à une véritable révolution culturelle. »

N'hésitez pas à partager ... 0 Linkedin