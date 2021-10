6è édition du Marathon Day: Bolloré Transport & Logistics offre 500 kits scolaires à l’orphelinat Claudio Migneco de l’enfance malheureuse

Un bénéficiaire recevant son kit scolaire

Dans le cadre de la 6è édition du Marathon Day, la course solidaire du Groupe Bolloré qui s’est déroulée du 23 au 30 septembre 2021, Bolloré Transport & Logistics au Bénin a choisi de soutenir l’orphelinat Claudio Migneco de l’enfance malheureuse sis à Akassato dans la commune d’Abomey-Calavi. En effet, au cours d’une visite qui a eu lieu le 20 octobre 2021, L’entreprise a offert 500 kits scolaires ainsi que des denrées alimentaires aux pensionnaires de l’établissement. Pour cette année encore, les collaborateurs du monde entier se sont rassemblés avec pour objectif de parcourir le plus grand nombre de kilomètres en marchant, en courant ou à vélo. « Le don de Bolloré Transport & Logistics constitue une aide précieuse et nous aidera à maintenir le niveau d’excellence au sein de notre orphelinat qui est réputé depuis plusieurs années pour ses taux de réussite de 100 % aux examens nationaux. », a déclaré Estelle Govoeyi, représentante des pensionnaires. Et à Pélagie Feliho Akoum, représentante de l’association « Les amis des enfants du foyer » d’exprimer sa reconnaissance à l’endroit des donateurs. « Aujourd’hui, l’orphelinat prend en charge 236 orphelins. Pour faire face à nos diverses dépenses quotidiennes, nous comptons sur la générosité de précieux donateurs comme le groupe Bolloré et leurs filiales au Bénin. Aussi, nous sommes reconnaissants de leur soutien et nous les remercions pour cette belle initiative », a-t-elle confié. Pour Pierre Ngon, Directeur général cluster Bénin-Niger de Bolloré Transport & Logistics, cette œuvre de solidarité témoigne de l’engagement de l’entreprise envers les populations locales. « Elle réaffirme notre ancrage et notre attachement au Bénin et symbolise aussi notre humble contribution aux efforts d’encadrement de la jeunesse béninoise. », a-t-il souligné. Créé en 2016 à l’initiative de Cyrille Bolloré, le Marathon Day réunit chaque année au mois de septembre, l’ensemble des collaborateurs du Groupe Bolloré à travers le monde. Lors des précédentes éditions, Bolloré Transport & Logistics au Bénin avait déjà mené diverses actions solidaires en faveur des communautés environnantes. L’entreprise a notamment mis à disposition de quatre écoles béninoises situées dans des localités lacustres des barques sécurisées ainsi que des gilets de sauvetage pour faciliter le transport des élèves vers leurs écoles.

À propos de Bolloré Transport & Logistics au Bénin

Bolloré Transport & Logistics au Bénin est un partenaire portuaire et logistique de référence au Bénin. Opérateur du premier réseau de logistique intégré en Afrique, Bolloré Transport & Logistics multiplie les efforts et les investissements pour accélérer l’intégration de l’Afrique dans le marché mondial. Au Bénin, l’entreprise emploie près de 1 300 personnes à travers 5 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs ferroviaire, logistique et maritime (consignation, manutention, transit). Confiant dans le potentiel de développement du pays, Bolloré Transport & Logistics investit sur le long terme au Bénin.

Laurent D. Kossouho