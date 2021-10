Passation de service à l’Université d’Abomey-Calavi: Le Recteur Félicien Avlessi et son équipe officiellement installés

Photo de famille entre la nouvelle équipe rectorale et le PCA Rogatien Tossou

Devant un parterre d’acteurs de l’enseignement supérieur réunis le vendredi 15 octobre 2021 à l’amphithéâtre Idriss Déby de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac), le président du Conseil d’administration de l’Uac a procédé à l’installation officielle de la nouvelle équipe rectorale. Cette cérémonie a permis aux participants de faire leurs adieux au Recteur sortant, le Professeur Maxime da Cruz.

Nommés en Conseil des ministres du mercredi 13 octobre 2021, les nouveaux dirigeants de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac) sont entrés en fonction le vendredi dernier à la faveur d’une cérémonie présidée par le Professeur Rogatien Tossou, président du Conseil d’administration de l’Université d’Abomey-Calavi. A l’occasion, le Recteur sortant, le Professeur Maxime da Cruz a rendu grâce à Dieu, aux mânes des ancêtres et à tous les acteurs de l’enseignement supérieur pour leur confiance et leur soutien constant dont il a bénéficié durant son mandat à la tête de l’Uac. Il a ensuite félicité les nouveaux recteur et vice-recteurs pour leur nomination à la tête de ce haut lieu du savoir avant de mettre l’accent sur les deux défis urgents qu’ils doivent impérativement relever. Il s’agit de l’organisation au Bénin des concours d’agrégation du Cames pour les sciences juridiques, économiques et de gestion en novembre prochain et l’organisation en décembre prochain de la Conférence triennale du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture. A en croire le Professeur da Cruz, les nombreux résultats à l’actif de son équipe ont été obtenus grâce à la conjugaison des efforts collectifs de tous les acteurs de l’Uac, avec le soutien du Gouvernement et la bienveillance du Président Patrice Talon. Tour à tour, les représentants des étudiants, du personnel administratif et des enseignants ont rendu hommages aux membres de l’équipe rectorale sortante pour leurs bons et loyaux services rendus à la communauté universitaire et à la Nation béninoise. Ils ont, pour finir, invité les responsables entrants à emboiter le pas à leurs prédécesseurs en étant ouverts au dialogue.

L’ambition du nouveau Recteur et les attentes du Gouvernement

Au nom de la nouvelle équipe rectorale, le Recteur entrant, le Professeur Félicien Avlessi a témoigné sa reconnaissance et sa gratitude au Gouvernement et à toutes les instances et institutions impliquées dans le processus de désignation des responsables aux hautes fonctions universitaires. Il a par la suite rendu un vibrant hommage à son prédécesseur, le Professeur Maxime da Cruz qui a marqué durablement l’histoire de l’Uac, selon ses dires. Poursuivant son intervention, le Recteur Félicien Avlessi a pris l’engagement tisser la nouvelle corde au bout de l’ancienne. « Dans le souci de faire de notre chère université un haut lieu de formation, un centre avancé de la recherche et un outil de développement socioéconomique, le programme de mon équipe sera la combinaison des visions du recteur et de chacun des vice-recteurs », a-t-il indiqué, avant de souligner que son ambition est de fédérer toute les énergies à travers tous les acteurs soucieux de faire de l’Uac, une université moderne et ouverte sur le monde. Selon le président du Conseil d’administration de l’Uac, le Professeur Rogatien Tossou, cette cérémonie d’installation officielle marque dans l’histoire de la gouvernance universitaire du Bénin un tournant majeur. Après avoir rappelé à l’assistance les différentes étapes du processus ayant conduit à la nomination des nouveaux responsables des universités publiques, il a fait savoir que les défis à relever sont énormes. En effet, la nouvelle équipe rectorale est appelée à travailler sur les offres de formation en lien avec le marché de l’emploi, les pôles de développement et les secteurs prioritaires du Gouvernement, l’élaboration des manuels de procédure précisant tous les aspects académiques, pédagogiques et financiers de l’Uac, le respect strict du calendrier académique de chaque année universitaire avec transmission à bonne date des procès-verbaux des résultats pour le renouvellement et l’attribution des allocations universitaires, la poursuite du renforcement des capacités du personnel administratif, technique et de service, l’ouverture davantage de l’Uac au monde professionnel, la lutte contre le harcèlement sexuel et toutes les formes de déviance observées à l’Uac, la présence effective des enseignants au poste, la sécurité sur les campus de l’Uac, entre autres. A noter qu’un autre appel à candidatures sera bientôt lancé pour les postes non pourvus.

Composition de l’équipe rectorale de l’Université d’Abomey-Calavi

Recteur : M. Félicien Avlessi

Vice-Recteur/Affaires académiques : M. Patrick D. Y. Houessou

Vice-Recteur/Recherche : M. Aliou Saïdou

Vice-Recteur/Coopération : Mme. Carine M. N. Kèlomè

Secrétaire générale : Mme. Prisca Gogan

Agent Comptable : M. Oscar Kokou Kékérégué

Laurent D. Kossouho