Handisport: Rahman Ouorou Barè reconduit pour un nouveau mandat

Le président réélu, Abdel Rahman Ouorou Barè ici au milieu

Le comité national paralympique du Bénin a procédé au renouvellement de ses instances dirigeantes. C’était lors de l’assemblée générale élective de l’institution tenue le samedi 16 octobre 2021, à l’auditorium Marius Francisco du Cons Ben. Et comme on pouvait s’y attendre, Abdel Rahman Ouorou Barè, candidat à sa propre succession a été reconduit. Ceci par 9 voix pour sur les 11 votants. Il a comme vice-président Loukman Nassirou Akala. Ce nouveau bureau a la responsabilité de conduire le handisport béninois pour les 4 prochaines années. «Je voudrais remercier le saint père, créateur de ciel et de la terre pour avoir permis cet instant; et tous les congressistes pour cette confiance renouvelée. Ils ont compris la dynamique dans laquelle nous sommes mis depuis notre accession à la tête du handisport chez nous», a-t-il déclaré. Il a ensuite réaffirmé sa détermination et son engagement à poursuivre l’œuvre entamée au cours du premier mandat. «Il y a quatre ans on a pu muter de fédération de handisport en comité paralympique. Notre nouveau chantier est de faire en sorte que les disciplines sportives s’organisent en fédérations afin que ces fédérations viennent en comité national paralympique. Je prends l’engagement comme je l’ai dit d’être le président de toute la famille paralympique. Nous allons travailler avec tous ceux qui sont prêts pour le développement pour que le Bénin soit présent dans les joutes continentales et mondiales. Surtout que nous avons l’ambition d’aligner à Paris 2024, 25 athlètes», a-t-il précisé avant d’expliquer que «ce sera grâce à un projet de l’Agence française de développement (AFD) qui va permettre de détecter, de former, de classifier les potentiels participants aux Jeux paralympiques Paris 2024».

Les membres du bureau du Comité National Paralympique Béninois

Président : Abdel Rahman OROU BARRE

Vice-Président : Loukman NASSIROU AKALA

Secrétaire général : Marius ATCHOUA

SGA: Alexandre AGOUMBA

TG: William HOUEHOUME

TGA: Marina Charlotte HOUNDALANWA

-RO: Romuald ZANVO RO Adjoint pour handicapés intellectuels²: Yves Ezin AKITI

ROA pour handicapés moteurs: Aboubakari Inoussa MOUMOUNI

ROA pour handicapés visuels: Tony Hermann MONSI AGBOKA

Chargée des affaires féminines: Soumiyatou BARRE SIDI

Délégué des arbitres: Sacca YAROU

Anselme HOUENOUKPO