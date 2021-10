Qualification du Bénin pour le Mondial Qatar 2022: «Nous tenons toujours à notre objectif», dixit le porte parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji

Wilfried Houngbédji, porte parole du gouvernement

Les éliminatoires zone Afrique pour le compte du mondial Qatar 2022 sont en cours. Après 4 journées, les Écureuils du Bénin sont 2ène avec le même nombre de points (7) derrière la Tanzanie. Une performance qui donne de l’espoir à plus d’un, surtout au porte parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji qui l’a fait savoir ce vendredi 15 octobre, aux hommes des médias avec qui il s’est entretenu au siège du quotidien L’Événement Précis. Pour lui, les Écureuils n’ont pas encore perdu leur chance de se retrouver au dernier tour des éliminatoires afin d’aller disputer les barrages. «La dernière prestation des Écureuils ne fait plaisir à personne.

Mais ils ne sont pas encore éliminés», a d’abord expliqué le porte parole du gouvernement, avant d’ajouter: «Nous tenons toujours à notre objectif. Nous mettons les moyens et on espère que les résultats vont suivre». Wilfried Léandre Houngbédji a ensuite informé que le gouvernement compte sur l’équipe tout en appelant chacun à jouer franchement sa partition. C’est alors qu’il a confié que le gouvernement n’est pas contre les décisions du sélectionneur Michel Dussuyer.

Parlant de la levée de la décision de suspension des activités sportives, il a répondu que le gouvernement avisera.

Anselme HOUENOUKPO