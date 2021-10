Nominations des nouvelles autorités des Universités publiques du Bénin: Félicien Avléssi aux commandes du Rectorat de l’UAC

Le Gouvernement du Chef de l’Etat Patrice Talon réuni en séance hebdomadaire le mercredi 13 octobre 2021, a procédé à la désignation de nouveaux recteurs et vice recteurs des universités publiques du Bénin. Suite à cette réforme, une nouvelle équipe rectorale s’installe à la tête de l’Université d’Abomey-Calavi. Elle sera conduite par le Professeur Félicien Avlessi, nommé Recteur de cette université. Il sera assisté dans ses charges par Patrick Houessou et Aliou Saïdou respectivement nommé Vice-recteur chargé des affaires académiques et Vice-recteur chargé de la recherche. Carina Kèlomè, seule femme de l’équipe rectorale, occupera le poste de Vice-recteur chargé de la coopération. Le Professeur Félicien Avlessi très connu du monde universitaire remplace ainsi le Professeur Maxime da-Cruz, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Il faut mentionner que la nomination des recteurs et vice-recteurs répond au nouveau mode de désignation des responsables des universités publiques. Conforment au nouveau mode de sélection des responsables des universités publiques, leurs dossiers ont suivi la procédure de pré-sélection, ensuite la phase de la sélection, de l’entretien et d’enquête de moralité. C’est seulement au terme de ce long processus qu’ils ont été retenus à leur fonction actuelle.

Qui est le Prof. Félicien Avlessi ?

Après l’obtention de son Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE) à Abomey en 1973, Félicien Avlessi entra au Collège d’Enseignement Général 1 d’Abomey qu’il quitte en 1982 après avoir décroché successivement le Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) et le Baccalauréat Série D. Après avoir accompli sa mission d’enseignement patriotique et militaire de 1982 à 1983, il s’envola en Russie où il fit ses études à l’Université Pédagogique d’Etat de Saint-Pétersbourg et en sortit en 1995 avec le Master of Science in Chemistry et le Doctorat (Ph.D) en Chimie. De retour au Bénin, le Docteur Félicien Avlessi a intégré l’Université en 1995 en tant que Professeur-Assistant. Il donne des enseignements de Chimie générale, chimie organique, chimie de l’eau et chimie des substances naturelles. Il a par la suite intégré le Laboratoire d’Etude et de Recherche en Chimie Appliquée (LERCA), qui a une longue tradition dans la valorisation des agro-ressources. Dans ce laboratoire, il a participé aux activités de l’Unité de Recherche sur les Extraits Végétaux et Arômes naturels (UREV) dont la thématique actuelle est la valorisation des plantes aromatiques béninoises. Le Professeur Félicien Avlessi est auteur de plus d’une cinquantaine de publications scientifiques dans des revues internationales indexées et abstractées. Ces travaux, effectués au Laboratoire d’Etude et de Recherche en Chimie Appliquée (LERCA), lui ont permis de s’inscrire sur les différentes listes du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur : Liste d’Aptitude aux Fonctions de Maître-Assistant lors de la session du CAMES tenue du 20 au28Juillet 1998à Abidjan (Côte d’Ivoire) ; Liste d’Aptitude aux Fonctions de Maître de Conférences des Universités lors de la session du CAMES tenus du 13 au 20juillet 2006, à Bangui, en République Centre Africaine (RCA). Suite aux résultats de la 35ème session du CAMES, tenue à N’Djaména au Tchad du 15 au 23 juillet 2013, Félicien Avlessi est inscrit sur la Liste d’Aptitude aux Fonctions de Professeur Titulaire des Universités en Chimie.

Un cadre très connu aux plans national et international

Précédemment Vice-Recteur chargé de la Recherche Universitaire de l’Université d’Abomey-Calavi de 2017 à 2021, le Professeur Félicien Avlessi a été aussi de 2019 à 2021, Vice-Recteur chargé de la Coopération Interuniversitaire, des Partenariats et de l’Insertion Professionnelle / par Intérim. Au cours de l’année 2017, il a été Directeur-Adjoint de l’Ecole Doctorale « Sciences exactes et appliquées » et Coordonnateur de la Formation Doctorale « Chimie et applications ». Auparavant, il avait occupé plusieurs autres fonctions telles que celle du Directeur de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (Université d’Abomey-Calavi), et Chef du Service des Etudes du Troisième Cycle et de la Recherche à l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi, Chef de la Division Régistariat et Scolarité de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi/ Université d’Abomey-Calavi. De 1999 jusqu’à ce jour, il est le Responsable de l’Unité de Recherche sur les Extraits Végétaux et Arômes Naturels (UREV) du Laboratoire d’Etude et de Recherche en Chimie Appliquée. Entre 1998 et 2004, il a été successivement Chef du Département Intérimaire des Sciences du Collège Polytechnique Universitaire/ Université d’Abomey-Calavi, Directeur par intérim du Laboratoire de Recherche en Chimie et Biologie Appliquée du Collège Polytechnique Universitaire/ Université d’Abomey-Calavi et Chef du Département des Sciences du Collège Polytechnique Universitaire/ Université d’Abomey-Calavi. Le Professeur Félicien Avlessi a été également au service de la communauté internationale car il a été de 2012 à 2017, Secrétaire Générale-Adjoint de la Société Ouest Africaine de Chimie au Bénin et en 2017, Vice-Président de la Société Ouest Africaine de Chimie au Bénin. Chevalier de l’Ordre National du Benin, il parle le français, le russe et l’anglais.

Le Gouvernement met l’homme qu’il faut à la place qu’il faut

L’une des importantes décisions prises en Conseil des ministres d’hier est la nomination des responsables des universités publiques du Bénin. A l’Université d’Abomey-Calavi, c’est le Professeur Félicien Avlessi qui est désigné recteur par le Gouvernement suite à l’appel à candidatures lancé à cet effet et qui a enregistré une dizaine de candidatures d’universitaires issus de divers domaines. Il a désormais la lourde mission de présider aux destinées de ce haut lieu du savoir pour les prochaines années. Mais à y voir de près, l’homme incarne à la fois la continuité des bonnes pratiques et la rupture avec les pratiques décriées de part et d’autre. En effet, étant membre de l’équipe rectorale sortante en sa qualité de vice-recteur chargé de la recherche universitaire et vice-recteur intérimaire chargé de la coopération interuniversitaire, des partenariats et de l’insertion professionnelle, le Professeur Félicien Avlessi s’illustre comme un fin connaisseur du fonctionnement de l’institution dont il a désormais la charge. Ce qui lui permet de perpétuer les bonnes pratiques instituées par l’équipe sortante. Par ailleurs, il est membre de la commission d’élaboration et de finalisation de la stratégie de développement de l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et l’innovation, mise en place par le régime de la Rupture suite au séminaire organisé le 10 juillet 2021 qui a révélé au public « l’engagement du Gouvernement à répondre efficacement au diagnostic peu reluisant de l’enseignement supérieur au Bénin », aux dires de la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan. Cela montre à suffisance que le nouveau Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le Professeur Félicien Avlessi a une parfaite connaissance des ambitions du Gouvernement pour le sous-secteur de l’enseignement supérieur au Bénin.

Rastel DAN et Laurent D. Kossouho