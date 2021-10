Edmond Toli, Dg Anpt, à propos du Club Med : « Il ne s’agit pas d’un investissement dont les bénéfices retourneront à l’extérieur»

Edmond Toli, Directeur général de l’Anpt

Conçu dans le but de développer l’offre culturelle, naturelle et touristique de la Destination Bénin, le projet d’aménagement d’une station balnéaire d’exception à Avlékété dans la commune de Ouidah, fait son petit bonhomme de chemin. Le mardi 5 octobre 2021, le Gouvernement, à travers le ministère du tourisme, de la culture et des arts, a procédé à la signature avec le groupe « Club Med », d’un contrat de gestion et celui de la promotion et la commercialisation des séjours. Reçu ce dimanche 10 octobre dans l’émission « 90 minutes pour convaincre » de Radio Bénin, le Directeur général de l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme (Anpt), Edmond Toli a souligné que dans le cadre du contrat de gestion, les équipes internationales du Club Med vont descendre au Bénin pour faire un transfert de compétences avec les employés nationaux. Ce qui permettra de créer de l’emploi mais également de rehausser le niveau de compétences des jeunes béninois qui vont être formés. Quant au contrat de commercialisation, il a d’abord fait savoir qu’il y a plusieurs métiers dans le Club Med dont celui de gestionnaire d’hôtel et celui d’agent de voyage. Ainsi, grâce à sa capacité à promouvoir une destination, grâce à ses outils digitaux et sa présence physique sur plusieurs continents, le Club Med va vendre des forfaits de vacances qui incluent la Destination Bénin. En d’autre terme, il va donner plus de visibilité au tourisme béninois, selon ses dires. A en croire le Directeur général de l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme (Anpt), Edmond Toli, le Club Med est une marque très sélective dans le monde entier, et en Afrique sub-saharienne, il y en a très peu. « Il y en a un au Sénégal. Ils ont en programme d’en ouvrir un deuxième en Afrique du Sud. Donc le Bénin sera le troisième. Le choix qui est porté sur le Bénin qui est une destination touristique en devenir témoigne du potentiel qui est reconnu au niveau international par le Club Med », a-t-il déclaré, avant de lever un coin de voile sur ce que le Bénin gagne à travers ce projet.

Une part importante des bénéfices au Bénin

Il ressort des déclarations du Directeur général de l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme (Anpt), Edmond Toli que dans le cadre de ce projet, l’Etat béninois est un grand partenaire à travers la Société des patrimoines immobiliers de l’Etat (SoPIE) qui détient déjà un certain nombre d’actifs au Bénin comme le site du PLM, le palais des congrès, entre autres. A terme, l’Etat béninois va tirer une part importante des revenus de ce projet. « Il ne s’agit pas d’un investissement pour lequel l’essentiel des bénéfices retournera à l’extérieur », a martelé l’invité de Radio Bénin, en ajoutant que le Club Med, dans son modèle d’exploitation, amènera des personnes qualifiées au Bénin pour lancer ses activités, mais très rapidement l’on ira vers une part de plus en plus importante d’employés locaux qui ont été formés et qui ont bénéficié du transfert de compétences. Abordant les 25 hectares attribués au Club Med pour la réalisation de ce projet, Edmond Toli a précisé que le contrat d’exploitation est sur 20 ans, mais la propriété des lieux reste à la Société des patrimoines immobiliers de l’Etat (SoPIE) et non au Club Med. « Nous avons cette exploitation pour laquelle ils vont avoir une rémunération. Mais une partie des bénéfices sera engrangée par la Société des patrimoines immobiliers de l’Etat (SoPIE) ». A noter que le projet d’aménagement d’une station balnéaire d’exception à Avlékété dans la commune de Ouidah vise à lancer la Destination Bénin, la mettre sur l’échiquier mondial de destination touristique phare et la présenter comme une destination authentique.

Laurent D. Kossouho