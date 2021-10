Audience au cabinet du ministre d’Etat: Richard Odjrado expose le fruit de ses travaux à Bio Tchané

Le Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané et Richard Odjrado

Le Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a reçu en audience le mercredi 06 octobre 2021, un jeune entrepreneur et innovateur béninois fondateur de la startup “AS World Tech”. Il s’agit de Richard Odjrado qui a fait découvrir le fruit de ses travaux au ministre d’Etat qui non, seulement le félicite mais ressort la plus-value pour le Bénin dans ce grand mouvement numérique. «En sa compagnie, j’ai découvert trois inventions technologiques remarquables, fruits de son travail», a fait savoir Abdoulaye Bio Tchané. A l’en croire, il s’agit de la montre connectée V7, des lunettes connectées LS-1 et de l’ordinateur portable Shango. Au cours de cette rencontre, Richard Gautier Odjrado a fait part de son rêve, celui d’installer à terme une usine de montage de ses différents outils au Bénin. «La vision du Président Talon, qu’il vous souvienne est de faire du Bénin le hub numérique de l’Afrique de l’Ouest. C’est pourquoi les idées de M. Odjrado sont à encourager, afin que les projets AS World Tech s’intègrent au mieux aux habitudes de la société béninoise et positionnent notre pays comme une véritable place numérique», a martelé le ministre d’Etat.

Edwige Totin