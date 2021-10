Visite au parc Agoualand: Patrice Talon honore le promoteur Edmond Agoua

Le Chef de l’Etat Patrice Talon à la tête d’une forte délégation composée de la quasi-totalité de ses ministres et collaborateurs s’est rendu, le vendredi 1er octobre dernier, au parc privé Agoualand sis à Togba dans la commune d’Abomey-Calavi. Il devient ainsi le tout premier à avoir visité ce splendide complexe touristique créé par le Député Edmond Agoua avant l’ouverture de ses portes au grand public. A cette occasion, la délégation présidentielle a eu droit à une visite guidée du complexe où elle a parcouru les différentes entités du centre dont le complexe hôtelier, les centres de loisirs et de détente et surtout les différents parcs zoologiques qui font la consistance. On y retrouve des animaux de toute sorte dont des lions, les panthères, les hyènes, les tigres, les chimpanzés et les gorilles, les dromadaires, les chevaux et les ruminants de grandes factures, entre autres. Etendu sur plusieurs dizaines d’hectares, le complexe touristique Agoualand est le plus grand parc privé du Bénin et de la sous-région.

Laurent D. Kossouho