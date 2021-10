Rencontre Talon-Yayi à la Marina: Soglo jure n’avoir jamais autorisé le Président Yayi

Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien Chef d’Etat

« Ma requête est celle du Président Nicéphore Dieudonné Soglo et de tout un peuple ». Ainsi s’est exprimé l’ancien Chef de l’Etat Boni Yayi dans une déclaration qu’il a publiée sur sa page Facebook, après sa rencontre avec le Président Patrice Talon, le mercredi 22 septembre dernier. Aussi a-t-il déclaré à la presse à sa sortie d’audience qu’il a consulté l’ancien chef de l’Etat Nicéphore Dieudonné Soglo avant d’avoir ce tête-à-tête avec son successeur, le Président Patrice Talon. Contacté pour vérifier la véracité de ces déclarations, le Président Nicéphore Soglo a confié qu’il ne s’y reconnait pas du tout. Selon ses dires, il n’a jamais autorisé le Président Boni Yayi à rencontrer l’actuel locataire de la Marina. Il s’agit alors d’une démarche unilatérale de Boni Yayi que Nicéphore Soglo ne veut pas cautionner, et menace d’ailleurs de faire de troublantes révélations. « Je ne peux pas vous raconter des conneries. Sinon je vais balancer tout. Qui veut tromper qui ? », s’est interrogé, l’ancien Président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, Vice-président du Forum des anciens chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Afrique.

Wandji A.