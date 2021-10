Camp d’éveil sportif: Ahmed Dossougbété donne le goût du football à plusieurs enfants à Gbégamey

La photo de famille à l’issue du camp

Échauffement, étirement et des exercices (conduite de balle, passes et contrôle). Voilà le contenu de cette journée d’initiation au football organisée par le promoteur sportif Ahmed Dossougbété, le dimanche 3 octobre 2021, sur le terrain de sport du Ceg Gbegamey. Dénommée camp d’éveil d’éducation civique et de développement personnel et psychique par le sport, cette activité soutenue par le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse et des sports et des loisirs (FNDAJSL), partenaire officiel, a connu la participation d’une trentaine de petits enfants des quartiers de Cotonou. Lesquels se sont montrés très ravis de l’idée. «Je suis en joie. J’ai découvert des choses ici que je ne savais pas», a déclaré Fahim Zivolando qui au nom des participants a remercié le promoteur et souhaite qu’il continue ces genres de séances. «Il faut faire profiter d’autres enfants de ces séances. C’est sûr que cela va leur permettre de jouer au football autrement», a souligné Armel Mondé un encadreur sportif ayant suivi la séance de bout en bout. «C’est notre manière de contribuer à notre sport. L’année dernière, nous étions avec, en dehors des footballeurs, des handballeurs», a informé le promoteur Ahmed Dossougbété, qui n’a pas manqué de remercier le FNDAJSL pour son soutien indéfectible. A souligner qu’après les exercices et quelques minutes de jeu dirigé, il a été organisé un challenge de jongleries à l’issue duquel Taysir Dossougbété (78), Fahim Zivolando (41) et Dilane Glidja (37) sont venus en tête remporté les trois premiers prix. Une attestation de participation a été remise à chaque enfant avant que le promoteur ne donne rendez-vous pour prochaine édition.

Anselme HOUENOUKPO