Programme d’assainissement pluvial: Le Gouvernement signe un contrat de 264 milliards Fcfa pour sortir Cotonou de l’eau

Le Ministre du cadre de vie, José Tonato, et le maire de Cotonou, Luc Atrokpo lors de la signature du contrat

Élaboré dans le but de sortir Cotonou de l’eau, le Programme d’assainissement pluvial de Cotonou (Papc) va entrer dans sa phase d’exécution bientôt. Et pour cause, les parties prenantes à savoir le maître d’ouvrage délégué, l’Agence d’exécution des travaux urbains (Agetur), l’entreprise adjudicataire, Hunan road and bridge construction group company limited (Hnrb), le coordonnateur du Programme et le ministère des Finances représenté par le directeur général de la Caisse autonome d’amortissement (Caa), Arsène Dansou, ont procédé à la signature du contrat, le jeudi 30 septembre 2021. C’était, au siège de l’Agence du Cadre de vie. Ce contrat d’exécution d’un montant global de 264 milliards de francs Cfa est un financement de la banque mondiale. Il vise, entre autre à réduire le phénomène d’inondation et ses conséquences dans la capitale économique, assurer une évacuation des eaux permettant une amélioration des conditions sanitaires, ainsi que de la qualité de vie des habitants de plusieurs quartiers défavorisés riverains, par des aménagements urbains connexes. Au total, 46 km linéaires de collecteurs primaires et 90km linéaires de collecteurs secondaires et de caniveaux sont à construire. 49 km linéaires de voiries (secondaires et tertiaires) connexes, ainsi que sept bassins seront aménagés. Ces travaux prévus pour une durée de 4ans, concernent les 4e et 10e arrondissements, plus précisément les quartiers Fifadji, Vossa, Gbénonkpo, Midédji, Missèkplé. Ils vont générer 7000 emplois directs et 13000 emplois indirects. «Nous nous préparons à rentrer dans la phase 2 de l’asphaltage, que nous nous retrouvons déjà, pour marquer le lancement opérationnel du programme d’assainissement pluvial qui est un problème fondamental à Cotonou», a déclaré le ministre du cadre de vie, José Tonato qui ajoute que «ce programme est une étape importante dans la construction et le développement de l’agglomération de Cotonou qui se veut être une ville sûre, inclusive, résiliente et durable». Présent, le maire de la commune de Cotonou a confié sa joie de savoir que Cotonou va bénéficier d’un tel programme d’assainissement et d’aménagement visant à apporter plus de sécurité sanitaire aux millions d’habitants que compte la ville.

Anselme HOUENOUKPO