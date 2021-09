Projet de construction des marchés régionaux et urbains: Le Ministre José Tonato satisfait de l’avancée des travaux du lot 1

Le Ministre José Tonato et a délégation sur les chantiers de construction des marchés urbains et régionaux

Dans le cadre du lot 1 du Projet des marchés régionaux et urbains, le Ministre du Cadre de Vie et du Développement José Didier Tonato était ce mardi 28 septembre 2021, sur les chantiers de construction desdits marchés. Accompagné de l’Administratrice de l’Agence du cadre de vie pour le développement du territoire Olga Prince Dagnon, du Directeur général de l’habitat et de la construction Victor Ananouh et du Chef Projet Fabrice Babatoundé, le Ministre est allé constater l’effectivité des travaux sur les neuf chantiers que sont : Gbégamey, Ménontin, Wologuèdè, Cadjèhoun, Tokplégbé, Aïdjèdo, Midombo, Sainte-Trinité et PK3. Après la visite de ses différents chantiers, le Ministre du cadre de vie dit être satisfait de l’évolution des travaux. En effet, ses chantiers qui prennent corps comportent des facilités telles que des places plus confortables, des sanitaires, une infirmerie, des garderies, une zone technique pour le traitement des déchets.

Edwige Totin