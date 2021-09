3ème session ordinaire du Conseil municipal de Cotonou: Des mesures prises pour améliorer les conditions de travail dans les écoles

Le Maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo a procédé ce lundi 27 septembre 2021, à l’ouverture des travaux de la troisième session ordinaire du Conseil municipal pour le compte de l’année en cours. La première journée de cette session a été consacrée à l’étude et l’adoption du rapport trimestriel d’activités du Maire et de ceux des commissions permanentes du Conseil. Des documents adoptés à l’unanimité des élus présents et representés qui ont salué la qualité du travail abattu par l’exécutif municipal durant ce trimestre. A cette occasion, le Maire a présenté au Conseil les mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions de travail dans les écoles. Il a énuméré comme actions, la construction et la réfection de plusieurs salles de classes dans les écoles maternelles et primaires de Cotonou, l’acquisition de tables et bancs au profit des écoles et collèges publics, sans oublier l’assèchement des cours des écoles inondées. A cette même assemblée, les élus ont débattu de plusieurs sujets les uns aussi importants que les autres. Au nombre de ceux-ci, on peut citer : le point relatif à l’autorisation du renouvellement et de signature de convention de jumelage ou de partenariat entre Cotonou et des villes étrangères. L’autre temps fort de cette session sera le débat d’orientation budgétaire en prélude à l’élaboration du budget primitif exercice 2022 de la commune.

Edwige Totin