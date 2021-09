Traitement informatique des données qualitatives assisté par Nvivo: Plusieurs chercheurs et étudiants chercheurs des Universités formés par la SoBeSA

Le présidium à l’entame de la formation organisé par la SoBéSA

La Société Béninoise de Sociologie Anthropologie (SoBeSA) organise du 27 septembre au 1er octobre 2021 dans la salle de conférence de l’EDP-ECD, sa deuxième vague de formation sur le traitement informatique des données qualitatives assisté par Nvivo. L’ouverture des travaux de cette activité à caractère scientifique qui regroupe une trentaine de participants venus de plusieurs universités du Bénin et du Togo a été présidé par le Vice-président de la SoBeSA, Dr (MC) Abdoulaye Monra Bénon, représentant le président de la société savante empêché. Selon le Directeur de la formation, le Professeur Pascal Dakpo, la deuxième vague de la formation intervient pour donner suite à la forte demande enregistrée par le bureau directeur de la SOBeSA après l’organisation de la première. Il a pour l’occasion remercié les participants pour l’intérêt à l’initiative de la SoBeSA et les a invités à profiter de la formation pour en tirer le maximum. « Merci d’avoir permis à la SoBeSA de vous accompagner, ce qui constitue des objectifs de notre société savant commune», a t-il laisse entendre. Pendant les trois premiers jours de la formation, les participants seront entretenus sur plusieurs thématiques à savoir : les données qualitatives en recherche, utilisation de Nvivo dans le traitement des données qualitatives, étude d’un cas pratique. Ces communications seront assurés par Dr Cocou Victorin Capo-chichi, Spécialiste en Économie et Gestionnaire. Il est expert avec plus de 20 ans d’expériences en management des organisations, des entreprises, des services de santé, des programmes de santé, et Expert des Nations Unies, de l’OMS.

Edwige TOTIN