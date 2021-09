OBSÈQUES DE LA SŒUR AÎNÉE DU PRÉSIDENT BONI YAYI: Retrouvailles familiales entre Yayi et BAGOUDOU à Tchaourou

Toute la ville de tchaourou et particulièrement la gratin politique béninois, ont été hier, mardi 28 septembre 2021, à TCHAOUROU, le témoin d’un événement inédit, la rencontre physique entre l’ancien président Boni Yayi et son neveu, l’ancien intendant du palais de la république, tous en rupture de dialogue depuis plus de cinq ans. Cette rencontre qui s’est faite dans un cadre purement familial, entre l’ancien président et l’honorable député, notamment à l’occasion des obsèques de la soeur aînée de l’ancien président Yayi, a été l’occasion pour les deux personnalités de s’unir autour de la dépouille mortelle de leur défunte soeur, dame YAYI ADJOKÈ GUÈKÈ épouse KOTCHONI, décédée depuis plusieurs mois.

Comme si aucun nuage n’assombrissait leurs relations, l’ancien président Boni Yayi et l’honorable député Adam Bagoudou ont échangé sérieusement et ont conjugué leurs efforts pour accompagner à sa dernière demeure, la défunte dans l’intimité familiale. C’était en présence de la délégation du parti LES DÉMOCRATES (LD), conduite par le président Éric HOUNDÉTÉ qui avait à ses côtés, pour ce déplacement de TCHAOUROU, les vice-président Nourenou ATCHADÉ, Eugène AZATASSOU etc.

Étaient également témoins ce mardi 28 septembre 202, de cette etrouvailles famille du président Yayi et son ancien intendant et député autour de la dépouille mortelle de leur défunte soeur, dame YAYI ADJOKÈ GUÈKÈ épouse KOTCHONI, les parentes familles et alliés ainsi que les militants et autres cadres et amis, qui ont tous vécus les désaccords politiques entre les deux personnalités depuis l’avènement du régime de la rupture.

Le président Thomas BONI YAYI, comme il en avait l’habitude, a saisi l’occasion en de pareilles circonstances, pour tester son neveu et ancien collaborateur direct et député Adam Bagoudou en lui donnant parfois des instructions pour une bonne organisation des obsèques de la défunte soeur aînée, laissant clairement transparaître à tous ceux qui étaient présents, la complicité d’entre-temps qui les liait.

Cette retrouvailles famille qui intervient aux lendemains de la rencontre entre le président de la république, Patrice Talon et son prédécesseur, Boni Yayi, laisse poindre à l’horizon, une véritable réconciliation entre les frères et parents de Tchaourou, l’ancien président et son neveu le député Bagoudou, tous divisés par des incompréhensions politiques.

En effet, l’occasion d’ accompagnement à la demeure éternelle de la soeur aînée de l’ancien président Yayi a ainsi sonné la fin de la rupture de dialogue entre Yayi et BAGOUDOU. Car, les deux personnalités longtemps séparés par des divergences politiques qui ont entraîné des violences mortelles se sont réuni de nouveau et ont tu leurs querelles politiques pour renouer le fil du dialogue ainsi que leurs solides liens d’affection et de parentés depuis ce mardi qui restera d’ailleurs gravé dans les mémoires.

Aussi reste t- il a espérer que la jeunesse de Tchaourou puisse tirer leçons de cet événement tant attendu et se saisisse de ça comme une opportunité pour jeter les bases d’un retour de la cohésion et la fraternité perdues.