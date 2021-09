Conseil électoral: François Abiola et Laurentine Ahokpé Adossou Davo prêtent serment

François Abiola et Laurentine Ahokpé Adossou Davo

Nommée par le Chef de l’Etat Patrice Talon pour siéger au sein du Conseil électoral en remplacement d’Adolphe Djima qui a récemment démissionné à ce poste, Laurentine Ahokpé Adossou Davo a prêté serment hier aux côtés du Professeur François Abiola, pour le même exercice. C’est une cérémonie solennelle assez courte et sobre qui s’est déroulée en présence de Patrice Talon au siège du Projet Sèmè City à Cotonou. Deuxième adjointe deuxième adjointe au maire d’Abomey et ancienne chargée de mission à la présidence de la République, Unité sante/social, Laurentine Ahokpé Adossou Davo est la seule personnalité féminine au sein des cinq membres de ce Conseil électoral, l’un des nouveaux organes constituant la Commission électorale nationale autonome, en charge de l’organisation des élections au Bénin. Il est présidé par Sacca Lafia, ancien ministre de l’intérieur de Patrice Talon. Les trois autres membres ont pour noms, Sanni Gounou et Nicolas Luc Aurélien Assogba.

A rappeler que, conformément aux dispositions de la Loi N° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code Electoral en son article 19, le Conseil Electoral a pour entre autres missions, de veiller à la bonne organisation des scrutins et à la sincérité des votes, superviser les opérations de vote et la centralisation des résultats, procéder aux vérifications et contrôles nécessaires, publier les résultats provisoires des élections législatives et de l’élection du président de la République et les transmettre à la Cour constitutionnelle et proclamer les résultats définitifs de l’élection des membres des conseils communaux. Les membres du Conseil électoral sont élus pour un mandat de cinq (05) ans non renouvelables.

Christian Tchanou