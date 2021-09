Amélioration des conditions d’études des apprenants: La mairie de Cotonou offre 400 tables-bancs dans plusieurs écoles

Vue partielle des mobiliers offerts aux CEG

En vue d’améliorer les conditions d’études dans les écoles, la mairie de Cotonou a offert 400 tables-bancs à quatre collèges publics d’enseignement général. La cérémonie de remise de mobiliers à ses collèges que sont les CEG entente, pylônes, Sègbéya et littoral, a eu lieu, ce mardi 21 septembre 2021, dans les locaux du CEG l’entente dans le 12ème arrondissement de Cotonou. Le Chef du 12ème arrondissement Samuel Akindes et le Directeur Départemental Littoral de l’Enseignement Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle Robert Gbodinou, ont exprimé au nom des bénéficiaires des mots de remerciements à l’endroit de l’équipe municipale et félicité le Maire, Luc Sètondji Atrokpo, pour ce geste salutaire qui vient résoudre une situation cruciale. Car pour eux, ce don vient à point nommé et permettra aux enfants d’étudier avec plus d’aisance en cette période de la pandémie de la Covid-19. « Cette action rentre dans la droite ligne de la vision du Président de la République, et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique Cotonou 2020- 2026 qui prévoit un programme ambitieux pour la promotion de l’éducation à la base », a laissé entendre le Maire Atrokpo avant de rassurer l’assistance qu’au terme de son mandat, plus de 200 salles de classe seront construites dans toutes les écoles de la ville. Puisqu’il faut des infrastructures adéquates offrant un minimum de commodité aux apprenants. Il a pour finir invité les apprenants à redoubler d’efforts afin que l’année scolaire 2021-2022 soit couronnée de succès.

Edwige Totin