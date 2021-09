Examen et adoption du Budget de l’institution parlementaire: Le Budget 2022 de l’Assemblée adopté à l’unanimité

Vue partielle des députés lors du vote

Réunis en séance plénière ce vendredi 17 Septembre 2021 au palais des gouverneurs à Porto-Novo, les députés ont adopté à l’unanimité leur budget prévisionnel pour la gestion 2022.

Présenté par le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, le budget 2022 adopté s’élève à 19 milliards 176 millions 505 mille 315 Francs CFA. Il a connu une hausse de 12,28% équivalent à 2 milliards 97 millions 755 mille 435 Francs CFA comparativement à 2021.

Par ailleurs, les dépenses de personnel s’élèvent à 10 milliards 609 millions 027 mille 853 francs CFA en 2022 contre 10 milliards 634 millions 166 mille 380 francs CFA en 2021, soit une baisse de -0,24%. Au niveau des achats de biens et services, l’Assemblée nationale a prévu un montant de 2 milliards 211 millions 752 mille 712 francs CFA pour 2022 contre 1 milliard 846 millions 600 mille francs CFA en 2021, soit une hausse de 19,77%.

Selon le Président de l’Assemblée nationale, plusieurs raisons justifient l’augmentation du budget de 2022. Tout d’abord, de nouvelles charges et dotations sont prévues dans ce budget conformément à l’engagement de la 8ème législature de payer les moins perçus sur salaires suite aux avancements et reclassements depuis 2017. Ensuite, l’autorité parlementaire a évoqué la question de la modernisation de l’administration parlementaire qui passe par l’accroissement du personnel. Enfin ce qu’il est important de retenir de la hausse du budget de l’Assemblée nationale, gestion 2022 est que l’institution a pris des engagements pour le remboursement du prêt contracté pour le financement de la construction de son nouveau siège.

Au cours de l’examen de ce budget, le Premier Questeur de l’Assemblée nationale, l’honorable Boniface Yèhouétomè a apporté des éclaircissements aux diverses préoccupations des députés.

Fidèle KENOU