Audience à la Cour constitutionnelle: L’Ambassadeur Okounlola reçoit les conseils du Professeur Djogbénou

Le Président Joseph Djogbénou discutant avec l’Ambassadeur Okounlola

Nommé nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la Russie, l’Honorable André Akambi Okounlola-Biaou a été reçu, le vendredi 17 septembre 2021, par le Président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou, conformément à la tradition républicaine qui recommande aux nouveaux ambassadeurs nommés de faire le tour des présidents d’institutions de la République avant de s’envoler. Se prêtant à cet exercice, André Okounlola est allé présenter ses civilités au premier responsable de la Haute juridiction et profiter de l’occasion prendre les riches conseils et expériences du Président Joseph Djogbénou dans le cadre de l’exercice de la nouvelle mission qui lui a été confiée par le chef de l’Etat, le Président Patrice Talon. « Je suis venu recueillir ses conseils et de façon spéciale et spécifique, les aspects qu’il faut creuser à Moscou pour mettre ensemble le Bénin et la Russie dans le cadre de la juridiction constitutionnelle », a déclaré le nouveau diplomate. En retour, le Président de la Cour constitutionnelle l’a félicité pour sa nomination. Prenant congé du Professeur Djogbénou, le nouvel Ambassadeur du Bénin près la Russie a rassuré qu’arrivé à Moscou, il va mettre en application ses conseils afin que désormais les rapports de juridiction soient galvanisées. « Dès que je serai à Moscou, je verrai avec les autorités russes, quelle est l’organisation pratique de leur juridiction constitutionnelle », a-t-il souligné.

Laurent D. Kossouho