Adhésion à la mouvance présidentielle: Boniface VISSOH choisit Moele Bénin pour soutenir les actions de Patrice Talon

Le parti Mouvement des Élites engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele Bénin) a enregistré le dimanche 12 septembre 2021 à Savalou, l’adhésion d’un nouveau membre et de ses sympathisants. Il s’agit de l’ancien maire de la cité de Soha, Boniface VISSOH. Il dit accompagner les actions du chef de l’Etat, Patrice Talon à travers le parti des élites engagées, le parti des jeunes, et des femmes aux côtés du président Jacques Ayadji.

Déterminés à positionner le parti Moele-Benin à la cime de l’arène politique béninoise, les responsables ne cessent de ratisser large. Solidifié par les épreuves et engagé à poursuivre la marche vers les idéaux qui fondent les élites, le parti de Jacques Ayadji vient de conquérir un baobab de la politique chez les Sôhavi afin de s’assurer de l’effectivité du slogan « 2023, c’est maintenant ». Ex Sous-Préfet, ancien Maire de la Commune de Savalou, ancien Directeur de Contrôle des Marchés publics, Boniface Vissoh a donc fait ses adieux au parti des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) pour poser ses valises au sein de la mouvance présidentielle à travers la formation politique qui, dans la vérité, travaille pour la patrie. Selon la vice-présidente du parti, Mme Léontine Mitchaï représentant le président Jacques Ayadji à cette cérémonie, Boniface Vissoh est un homme aguerri de la chose politique et doté d’une expérience qui sera à coup sûr utile au parti Moele-Bénin. En souhaitant le bienvenu au nouveau adhérant et sa troupe, elle dit pouvoir compter sur ces derniers afin que la bataille de 2023 soit une réussite dans cette circonscription électorale.

Pour l’ancien maire de Savalou, Boniface Vissoh, il a reconnu avoir mis du temps pour se convaincre de la gouvernance de développement du Président Patrice Talon et du sérieux qui caractérise le parti Moele-Bénin. Il a déclaré son appartenance à la mouvance présidentielle et justifie son choix au parti Moele Bénin que préside Jacques Ayadji. Pour dire que Boniface Vissoh, riche de son expérience politique contribuera à l’ancrage du parti sur le plan national et plus particulièrement dans le département des Collines. Il représente alors, une source auprès de laquelle s’abreuvera la nouvelle génération pour le bonheur du parti et la formation des militants de type nouveau au service de la patrie.

Yannick SOMALON