Rentrée scolaire 2021-2022 apaisée: Gouvernement et Centrales syndicales préoccupés

Le Ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané a ouvert ce vendredi 10 septembre 2021 à l’Infosec de Cotonou, les travaux de la première session ordinaire de la Commission Nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives . A cette session étaient présents plusieurs autres ministres du gouvernement dont la Ministre du Travail et de la Fonction Publique Adidjatou Mathys et des Confédérations syndicales dont la Cosi-Bénin et la Csa-Bénin. Cette première session ordinaire a pour objectif de satisfaire les revendications pertinentes des travailleurs en lien avec les ressources de l’État. Le Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, dans son discours d’ouverture a salué au nom du gouvernement, les trois confédérations syndicales issues de la réussite de la troisième édition des élections professionnelles nationales qui a modifié le paysage syndical du Bénin. Pour lui, cette nouvelle configuration permettra de dynamiser les travaux de la commission de concertation, de consultation et de négociations collectives, qui est devenue un cadre tripartite de dialogue social. Il a par la suite rappelé les trois points inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit notamment de : diligences effectives dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022 ; l’examen des doléances des travailleurs reçues à l’occasion de la fête du travail le 1er mai 2021 ; questions diverses. Ce fut l’occasion pour le Ministre d’État de lancer un appel de sensibilisation à l’endroit des responsables syndicaux et des organisations d’employeurs en cette session qui s’ouvre à l’orée de la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022 dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19. « Je voudrais compter sur l’engagement des responsables syndicaux et des organisations d’employeurs à travers les actions de sensibilisation et de formation en faveur des travailleurs afin qu’ils se convainquent de se faire vacciner contre la Covid-19 et observent les mesures barrières pour limiter la propagation du virus », a-t-il laissé entendre. Pour finir, il adit qu’il compte sur l’expertise et l’engagement citoyen de tous pour un examen objectif des points inscrits à l’ordre du jour. La Ministre du Travail Adidjatou Mathys a pour sa part rassurer les centrales et confédérations syndicales sur les projets d’arrêtés qui doivent mettre en place les comités techniques. Présent à cette session, le Ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin a également rassuré les partenaires sociaux de la bonne foi et de la pertinence des dernières mesures prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie du Coronavirus dans le pays.

Je voudrais compter sur l’engagement des responsables syndicaux et des organisations d’employeurs à travers les actions de sensibilisation et de formation en faveur des travailleurs afin qu’ils se convainquent de se faire vacciner contre la Covid-19 et observent les mesures barrières pour limiter la propagation du virus.

Rastel DAN