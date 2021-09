Fespaco 2021: Une vingtaine de films béninois en compétition

La Délégation générale du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) a proclamé, le jeudi 9 septembre dernier à Ouagadougou, la sélection officielle de la 27è édition. La publication des résultats est intervenue au cours d’une conférence de presse co-animée par la Ministre burkinabè en charge de la culture, Docteur Elyse Foniyamba Ilbougo Thiombiano et le Délégué Général du Fespaco, Alex Moussa Sawadogo au sein du Ciné Burkina. Il ressort des interventions des conférenciers que les appels à candidatures et à projets pour la première édition des Ateliers Yennenga lancés le 24 juin dernier, ont connu un réel engouement avec environ deux cent projets et candidatures réceptionnés. Ces ateliers auront lieu du 16 au 23 octobre 2021, pendant la 27è édition du Fespaco prévue pour se dérouler au cours de la même période sous le thème : « Cinéma d’Afrique et de la Diaspora : nouveaux regards, nouveaux défis ».

Yennenga Academy

BEHANZIN Nelly B. E : Bénin (F)

BONKOUNGOU Gaston : Burkina Faso (M)

DIALLO Aminata : Burkina Faso (F)

DINDANE J. Marc : Burkina Faso (M)

OUEDRAOGO G. Gaetan : Burkina Faso (M)

TIENDREBEOGO Christiane W. : Burkina Faso (F)

KOUADIO Bénédicte : Côte d’Ivoire (F)

YAO Olivia. A. M : Côte d’Ivoire (F)

ADISENU Patience Esiawonam : Ghana (F)

SOGOBA Kadiatou : Mali (F)

DIALLO Maimouna Y. : Sénégal (F)

EKLU M. Amenuveve : Togo (F)

SESSI K. Dieudonné : Togo (M)

DE SOUZA Clemens Kokou Edem : Togo (M)

Yennenga Post-Production

TITRE GENRE NOM PAYS

DISTANCES (Documentaire) : HENKAM Reda, Maroc

FELAH, LE FERMIER (Documentaire) : DIAWARA MAMADOU HADY , Guinée

MAMI WATTA (Fiction) : OBASI C.J. “Fiery”, Nigeria

REGARDER LES ETOILES (Fiction) : CONSTANTIN David, Maurice

MALLA, AUSSI LOIN QUE DURE LA NUIT (Fiction) : OUEDRAOGO Dramane, Burkina Faso

SHIMONI (Fiction) : WAMAI Angela Wanjiku, Kenya

TRIBUNAL DU FLEUVE (Documentaire) : DIAGO Alassane, Sénégal

UNE HISTOIRE DE CFA (Documentaire) : NDIAYE Katy, Sénégal

Sélection officielle

Laurent D. Kossouho