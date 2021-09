Lutte contre l’insécurité: 10 malfrats abattus par la Police à Cotonou

C’est une véritable scène hollywoodienne que les populations de Cotonou notamment celles du quartier Guinkomey situé dans le 5ème arrondissement, ont vécu ce mercredi 8 septembre 2021. Vers 12h, des crépitements de balles se sont fait entendre illustrant les échanges de tirs entre malfrats et agents de la Police Républicaine. En effet, les agents de la Police Républicaine en grand nombre, auraient déjoué un braquage qui s’opérait au quartier Guinkomey. Les malfrats surpris, ont donc ouvert le feu sur les éléments de la Police Républicaine avant de prendre la clé des champs. Mais, ces derniers se sont très vite fait rattraper par les éléments du Contrôleur général Soumaïla Yaya, grâce à leur franche collaboration avec les populations. Les nouveaux échanges de tirs qui s’en sont suivis ont fait un total de dix morts dans le rang des malfrats dont huit abattus sur place et deux autres abattus dans un couvent où ils pensaient avoir trouvé refuge. Une opération qui survient au lendemain d’un autre braquage opéré le mardi 7 septembre 2021 au Carrefour Marina, toujours à Cotonou. Plus de 5 millions de francs CFA ont été emportés auprès de la victime, qui actuellement, serait dans un état critique au CNHU de Cotonou où elle lutterait pour sa survie.

Rastel DAN