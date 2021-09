Poste des douanes d’Hilla Condji: Le DG Sacca Bocco installe la nouvelle équipe dirigeante

Le DG Douane Charles Inoussa Sacca Bocco entouré des membres de sa délégation

Le Directeur Général des Douanes et des Droits Indirects Charles Inoussa Sacca Bocco, accompagné de certains de ses directeurs techniques, des partenaires techniques de la douane béninoise à savoir Web Fontaine et Bénin Control S.A, était au poste frontalier des douanes d’Hilla Condji le jeudi 02 septembre 2021. Une descente qui a pour objectif, d’installer la nouvelle équipe de responsable et échanger avec les opérateurs économiques usagers de ce poste.

« …Nous sommes des soldats de l’économie et au nom du patriotisme, nous devons travailler à une saine mobilisation des recettes … » C’est en ces termes que le Directeur Général des Douanes et droits Indirects adressé son message à l’endroit des agents sous sa coupole et des usagers du poste d’Hilla Condji. Par cet important rappel, le premier disciple de St Matthieu veut marquer une nouvelle ère à cette unité douanière qui a défrayé la chronique ces derniers jours avec une malversation financière objet d’enquête judiciaire. Après un tête-à-tête de la délégation avec les responsables de ce poste, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects assistée de ses partenaires techniques a tenu à échanger avec les opérateurs économiques. C’est l’occasion pour Charles Inoussa Sacca Bocco de rappeler à l’assistance les réformes entreprises par le gouvernement au niveau des douanes en vue de l’amélioration du climat des affaires. La dématérialisation des procédures se trouve être le pilier. C’est grâce à ces réformes en l’occurrence l’informatisation des recettes que les fraudes et l’existence de déclarations impayées sont décelées comme c’est le cas au niveau de cette unité ayant conduit à l’interpellation d’agents des douanes et de transitaire. Une nouvelle équipe composée de Chaudieu Amoussou Chef brigade adjoint, Roukayath Boni Yara Receveur, Cossi Mathieu Aihunzoun COC et Clément Vikpodigni Chef brigade a été officiellement présentée aux usagers. Elle a promis faire son travail dans les règles de l’art tout en étant à l’écoute des opérateurs économiques. « Vous devez accompagner l’administration des douanes et cette dernière doit vous accompagner. Lorsqu’il y a des difficultés, il ne vous appartient pas de chercher à régler par des voies peu orthodoxes. » Ainsi le Directeur Général a rassuré de la disponibilité de ses services à bien satisfaire les usagers en cette ère de réformes où l’administration douanière béninoise est félicitée par des institutions internationales.

Gwendal Euzen Directeur Général de Bénin Control S.A a mentionné sa mission dans le partenariat avec les douanes : la facilitation des formalités d’enlèvement des marchandises importées au cordon douanier ; la lutte contre la fraude douanière et l’insécurité, l’amélioration des recettes douanières et le renforcement des capacités techniques de la douane, et le transfert des compétences.

Tankian Coulibaly, Directeur des opérations de Webb Fontaine Bénin a souligné la mission de Webb Fontaine à usagers des douanes. Il s’agit de repenser les pratiques existantes tout en proposant des solutions innovantes qui s’appuient sur des technologies de pointe.

Ainsi l’assistance a pu appréhender les pièges et les risques quand on veut contourner les réformes. Les opérateurs économiques ont salué la démarche de la douane puis exposer quelques difficultés sur le terrain telle l’inexistence d’un pont bascule, la question des certificats d’origine… Des préoccupations que la délégation a promis solutionner au plus vite.

Yannick SOMALON