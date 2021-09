Renouvellement du Comité exécutif de la fédération béninoise de Basket-ball: Les membres de la Commission électorale installés

Après la désignation des membres de la commission électorale, ceci dans le cadre de l’assemblée générale élective au niveau de la fédération béninoise de basket-ball, ceux-ci ont été installés. C’était le mercredi 1er septembre 2021, au siège de la Fbbb au Stade de l’amitié Mathieu Kérékou de Cotonou. Ainsi, la dernière ligne droite du processus devant aboutir au renouvellement des membres du bureau exécutif de ladite fédération le samedi 18 septembre 2021 à Porto-Novo, est amorcée. Présidant la cérémonie d’installation, le président Ismahinl Onifadé a félicité et souhaité une bonne chance à Moumouni Gomina (Président), Sidonie Kiki (Vice-présidente), Josué Babalola (Secrétaire) et les membres Aliawal Alli et Karl Zannou dans l’exercice de leurs nouvelles fonctions. En marge de cette installation, le Secrétaire général de la Fbbb, Martin Djogui a rappelé les dispositions de l’article 30 du Règlement Intérieur de la Fbbb qui exigent la mise en place d’une Commission ad ‘hoc de Contrôle et d’étude des candidatures aux différents postes du nouveau Comité exécutif dans le cadre du renouvellement de l’instance. Avec pour missions de veiller à la bonne organisation des scrutins et à la sincérité des votes, de superviser les opérations de vote et la centralisation des résultats, de procéder aux vérifications et contrôles nécessaires, de publier les résultats définitifs des élections, les membres de la Commission électorale ont unanimement juré de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont ils sont investis, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles leur imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles ils ont pris part. Cette installation du Conseil électoral intervient quelques jours après l’installation du Conseil d’arbitrage qui est l’instance d’arbitrage de la Fbbb qui statue en dernier ressort en matière de contentieux électoraux, de conflit entre dirigeants d’organes de la Fbbb, entre les structures d’organisation.

A souligner qu’au cours de cette cérémonie, les membres de la famille du basket-ball béninois présents ont rendu hommage à l’Organisateur général du Comité transitoire de la Ligue Professionnelle, feu Éric Domingo affectueusement appelé KOVASKI qui est décédé le lundi 30 août dernier.

Anselme HOUENOUKPO