Présidence de la République: Claudine Prudencio nommée présidente de l’Institut national de la femme

L’Honorable Claudine Prudencio

Présidente d’honneur du parti UDBN, Madame Claudine Afiavi Prudencio a été nommée Présidente de l’Institut National de la Femme (INF) ce mercredi 1er septembre 2021 lors de la rencontre hebdomadaire du Conseil des Ministres. Toute première présidente de cet institut, Claudine Prudencio aura à ses côtés comme secrétaire exécutive, Huguette Bokpè Gnancadja. Ces deux nominations interviennent un peu plus d’un mois après l’approbation des statuts de l’Institut en Conseil des ministres le 21 juillet 2021. En effet, l’Institut national de la femme, dans sa nouvelle configuration, est un organisme public doté de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de prérogatives importantes pour mener des actions plus déterminantes en faveur de la femme. Rattaché à la présidence de la République, il a pour mission d’œuvrer à la promotion de la femme, tant aux plans politique, économique, social, juridique que culturel, aussi bien dans la sphère publique que privée. Il est aussi chargé de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard de la femme. Ses statuts ont été approuvés le 21 juillet 2021 en Conseil des ministres.

Il faut rappeler que la toute première présidente de cet institut est une amazone, une femme battante qui n’a de cesse depuis plusieurs années de défendre la gente féminine et de se positionner dans la sphère de décision dès qu’elle en a l’occasion. Ancienne députée à l’Assemblée Nationale, ancienne ministre, seule femme présidente de parti politique à l’ère du système partisan jusqu’à un passé récent, Claudine Afiavi Prudencio a un palmarès impressionnant et un background nécessaire pour faire décoller l’Institut National de la Femme.

En plus d’elle et de la secrétaire exécutive de l’INF, plusieurs autres nominations ont été prononcées ce mercredi 1er septembre en Conseil des ministres.

Lire ci-dessous, l’identité des personnes promues

A la présidence de la République

Présidente de l’Institut national de la Femme

Madame Claudine Afiavi PRUDENCIO

Secrétaire exécutive de l’Institut national de la Femme

Madame Huguette BOKPE GNACADJA

Au Ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale

Sur proposition du ministre d’Etat

Conseiller technique juridique : Monsieur Serge-Marie AGBOTON

Conseillers techniques : Madame et messieurs

Huberte Eudoxie BESSAN

Tahirou DJARA

Issiradjou GOMINA IBRAHIM.

Yannick SOMALON