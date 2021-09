Persistance de la pandémie de Covid-19 au Bénin: La vaccination obligatoire pour plusieurs corps

En raison de la recrudescence des cas graves de coronavirus au Bénin, le Gouvernement, au cours de sa réunion hebdomadaire tenue ce mercredi 1er septembre 2021, a pris une série de mesures en vue de limiter la propagation de la pandémie. Au nombre de ces dernières, l’on note le port obligatoire de masques en tous lieux, le lavage systématique des mains à l’eau et au savon, l’observance de la distance de sécurité sanitaire d’un mètre au minimum entre personnes, la fermeture des discothèques et structures assimilées, l’interdiction de rassemblements festifs dans les endroits publics, y compris les plages, l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, la limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à trois au maximum, l’obligation du port de masques et du respect de la distance de sécurité sanitaire entre passagers à bord des transports en commun. Dans les administrations, l’obligation est faite, pour les employeurs, sur les lieux de travail, de faire respecter le port systématique de masques, d’installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d’au moins un mètre entre personnes. Aussi les événements et manifestations à caractère culturel, festif, sportif et religieux sont-ils désormais suspendus. Quant aux compétitions à caractère international, elles peuvent toutefois se dérouler à huis clos et avec le pass sanitaire pour les sportifs et leur staff. S’agissant des usagers des espaces marchands (boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres), il leur est prescrit d’observer le port systématique de masques et la distance d’au moins un mètre entre personnes. Par ailleurs, les cérémonies d’inhumation pour des rassemblements n’excédant pas cinquante personnes sont autorisées. Cependant, ces cérémonies doivent se dérouler dans le strict respect de la distance d’au moins un mètre entre les participants.

La vaccination vivement recommandée aux majeurs

La vaccination contre la pandémie de Covid-19, est recommandé à toute personne âgée de plus de 18 ans, notamment le personnel enseignant et administratif des établissements publics et privés avant la rentrée des classes, les étudiants, le personnel militaire et paramilitaire, les taxi-motos, toutes personnes entrant ou sortant du territoire national. En outre, il a décidé de la suspension de la participation de tout agent de l’administration publique ou employé du secteur privé non vacciné contre la Covid-19, des rencontres (réunions, ateliers, forums, séminaires, etc.) sur le territoire national. Enfin, l’accès à tous les regroupements autorisés est assujetti à la présentation d’un pass vaccinal valide.

La vaccination désormais obligatoire pour plusieurs corps de métiers

Conformément à l’article 66 de la loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, l’Etat peut rendre obligatoires certains vaccins pour une frange de la population. Ainsi, en vue d’assurer la sécurité sanitaire des agents de santé et des professionnels impliqués dans l’offre de soins, ainsi que celle des patients qu’ils sont amenés à soigner, le Conseil des Ministres a décidé de rendre obligatoire la vaccination contre la Covid-19 pour le personnel médical, paramédical, pharmacien, aide-soignant de même que pour le personnel administratif des formations sanitaires publiques et privées, comme pour le personnel des officines pharmaceutiques. An en croire les membres du Gouvernement, une telle démarche vise à protéger ces acteurs pour assurer le bon fonctionnement du système de santé et, ce faisant, leur éviter d’être des vecteurs de propagation de la pandémie. Pour rappel, le Bénin enregistre à ce jour, 15.932 cas confirmés dont 4834 encore sous traitement et 131 décès.

Laurent D. Kossouho