Journée d’orientation à l’IUM: Etienne Yèhoué inculque aux nouveaux étudiants, le sens de la passion et de la motivation

Etienne Yèhoué, promoteur de l’institut Universitaire MathFineEco

S’inscrivant dans la même logique que les années précédentes, l’institut universitaire MathFineEco a réitéré sa traditionnelle séance d’orientation à l’endroit des nouveaux bacheliers de son école et d’ailleurs. Une séance qui s’est tenue le vendredi 27 août 2021 dans l’enceinte de l’institut avec la particularité de faire découvrir aux jeunes leur passion et tout ce qui peut les aider à faire une formation de qualité pour un avenir meilleur.

Échanges à bâton rompu, communication sur le système LMD et partage d’expérience. Ce sont là les trois étapes qui ont meublé la séance d’orientation organisée vendredi dernier à l’institut universitaire MathFineEco que préside le professeur Etienne Yèhoué. Dans son mot de bienvenue, le directeur fondateur de cet institut a expliqué aux nouveaux bacheliers que la séance de cette année sera ouverte aux échanges et loin des discours magistraux qui se font habituellement. Un mot d’ouverture qui a laissé effectivement place à l’étape des questions-réponses au cours de laquelle les nouveaux bacheliers ont parlé de leur passion, leur envie dans chaque domaine en ce qui les concerne et des armes dont ils ont besoin pour franchir l’étape du choix de filière et faire une formation en adéquation avec leur centre d’intérêt. A ce titre, le professeur Etienne Yèhoué a lui-même fait part de ses expériences en tant que jeune étudiant, des difficultés et des choix qu’il a été obligé de faire avant de se trouver une place au cœur des grandes instances de décisions à Washington et dans les institutions internationales. A la suite de cette expérience, le professeur Pasteur Emmanuel Akpo a entretenu les participants sur le système LMD qui est au cœur aujourd’hui de l’enseignement supérieur. « La séance d’orientation est très importante parce qu’elle permet au jeune bachelier de comprendre les enjeux liés à l’inscription à l’université, de connaître la gamme de possibilités d’inscription de filière et autres et de déterminer non pas en fonction des liens qu’il a avec ses amis, mais en fonction de ses potentialités personnelles. C’est vraiment capital pour eux et nous espérons qu’ils vont en tirer le meilleur profit », a ajouté Pasteur Akpo. À l’instar de ses camarades, Dossa charbelle pense que cette séance a été bénéfique pour elle : « j’ai compris que l’importance c’est d’avoir la motivation et de bien choisir sa filière. Je trouve l’ambiance à MathFinEco intéressante parce qu’on pousse les élèves à réussir dans leur vie », a-t-elle témoigné.

Yannick SOMALON