Gouvernance Talon: Quand d’invincibles opposants commencent à s’incliner !

Bertin Koovi est un nom qui a résonné avec une rare brutalité dans le rang des opposants au régime Talon, les trois premières années qui ont suivi l’avènement de ce prospère homme d’affaires au pouvoir. Pour lui, il fallait « dégager à tout prix» Patrice Talon qu’il qualifiait de « pourfendeur de la démocratie béninoise ». Bertin Koovi a dû s’exiler à un moment donné, tellement ses diatribes contre l’autorité du Chef de l’Etat et de son gouvernement ne lui garantissaient plus une certaine sécurité, du moins un libre aller et un libre venir. Cet homme qui s’est donné le pompant pseudonyme « d’Iroko béninois », allusion à cet robuste et géant arbre de la forêt qu’aucun vent, fut-il le plus violent n’ébranle, multipliait au quotidien des audios, via réseaux sociaux pour, dénoncer ouvertement le régime Talon, avec des propos si audacieux et des menaces de déstabilisation du pouvoir en place, si directes, que d’aucuns ont commencé par s’interroger sur les motivations réelles de Bertin Koovi. Ou voulait-il en venir finalement ? Envisageait-il de faire débarquer un beau matin des mercenaires pour démettre le pouvoir en place ? L’opinion nationale était à la fois perplexe et inquiète sur les vrais motifs du combat solitaire de Bertin Koovi. La confusion s’est installée au fil du temps sur ses objectifs réels quand, de sa nouvelle destination, un pays de la sous-région, où il rencontrait des ennuis de séjour, Bertin Koovi ne faiblissait pas pour autant dans ses attaques contre le pouvoir Talon. Mais, brusquement, l’homme se remet en cause à l’approche des présidentielles 2021 un peu, comme s’il revenait en de meilleurs sentiments, dénonçant, cette fois-ci les profonds dysfonctionnements de l’opposition béninoise. Bertin Koovi semblait si écœuré, qu’il a fini par décider de ne plus combattre Patrice Talon, mais plutôt le soutenir. Il débarque à nouveau au Bénin, d’où il était parti depuis plusieurs mois, et se rend compte visiblement de son «égarement » d’antan face aux réalisations de Patrice Talon. Le nouveau visage de la seule ville de Cotonou, avec de très belles avenues flambant neuf et autres ouvrages publics modernes qui trônent partout le dissuadent désormais de la moindre critique contre sa gouvernance. En s’offrant une audience exceptionnelle avec son ennemi juré, Patrice Talon s’est fait aussi très humble et coopératif devant un compatriote qui a fini par comprendre le sens de sa lutte. Le dernier acte en date de Bertin Koovi est son adhésion récente à un grand parti du pouvoir, le Bloc Républicain. Un peu comme pour sceller définitivement son allégeance au idéaux que défend un homme d’Etat et son régime qu’il combattait pourtant si férocement, il y a quelques années.

Et de deux. Un autre ennemi juré de Patrice Talon, s’amène aussi. Plus diplomatique et plus astucieux dans les propos, mais ne laisse personne indifférente sur ses nouvelles intentions. Il s’appelle Richard Boni Ouorou, un béninois résident aux USA et jusque-là, très acerbe dans ses critiques contre le régime Talon. Il ne manquait aucune occasion sur l’actualité nationale, via les réseaux sociaux, pour pourfendre Patrice Talon et diaboliser ses nombreuses réformes. Mais grosse surprise depuis peu. Richard Boni Ouorou se ravise quelque peu et pense qu’il est temps de « changer de stratégie ». Ceci, soutient-il, pour « permettre à l’économie béninoise de prospérer et de faire face au défi de développement auxquels se concentre sans cesse le président Patrice Talon et son gouvernement ». Il tenait surtout à adresser ce message aux exilés politiques, en leur indiquant ainsi ce qu’il qualifie de «vrai combat politique pour la liberté. ». Il se fera davantage clair en ces termes : « Quand pendant des années, vous avez combattu quelqu’un par les mêmes approches et que ça n’a pas marché, il faut changer de stratégie en ayant toujours en vue le but de votre combat initial si tant est qu’il dépasse vos petites personnes et est pour le peuple ». Que veut-il réellement dire aujourd’hui, après de longs mois d’attaques virulentes contre le pouvoir Talon ? Richard Boni Ouorou, comme Bertin Koovi et bien d’autres jadis farouches adversaires Patrice Talon, ont-ils fini par découvrir qu’ils étaient en erreur en le vouant aux gémonies avec tant de fureur avant de se contrarier aujourd’hui face à des faits et actes?

Christian Tchanou