Éliminatoires mondial 2022/ Publication de la liste des Ecureuils: Un effectif toujours inquiétant !

Le Bénin dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde 2022, affrontera le Madagascar le 2 septembre à Antananarivo et le 6 septembre à Cotonou la RD Congo. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur du Bénin des Ecureuils du Bénin, Michel Dussuyer a dévoilé le mardi 24 août dernier, les 24 joueurs qu’il a retenus. Il s’agit de Saturnin Allagbe, Marcel Dandjinou, Chérif Dîne Kakpo au poste de gardien de but ; d’Abdoul Khaled Adenon, Olivier Verdon, Moïse Adilehou, Melvyn Doremus, Youssouf Assogba, Samadou Bourou, Yohan Roche et Cédric Hountondji, au poste de défenseur ; de Jordan Adeoti, Sessi D’Almeida, Rodrigue Kossi, Anaane Tidjani, Mattéo Ahlinvi et Junior Olaitan au poste de milieu de terrain ; et de sont ceux sur qui le Dussuyer compte pour ces deux matchs à venir. En attaque, Jodel Dossou, Steve Mounie, Mickaël Pote, Charbel Gomez, Marcelin Koukpo, Cebio Soukou, Désiré et Azankpo, au poste d’attaquant. Et à voir cet effectif de près, on n’y note pas de grand changement. Ce sont pratiquement les mêmes joueurs que le sélectionneur, depuis son arrivée à la tête de la sélection, convoque. Ce qui devrait être un avantage. Car, cela aurait créé une homogénéité du groupe et le rendrait difficile à manœuvrer. Mais en tenant compte des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, et surtout des résultats obtenus, il importe de souligner que la reconduction des mêmes joueurs ne sert pas l’équipe béninoise. Et qu’il faille changer. Mais par qui ? C’est l’équation qui semble difficile à résoudre pour n’importe quel entraineur qui vient à la tête de la sélection béninoise. Car, des footballeurs, le Bénin en dispose. Mais de joueurs compétitifs, il faut vraiment les chercher.

Sessegnon toujours sans club, le Bénin sans guide

La preuve, de tous les joueurs encore retenus, très peu jouent à un niveau acceptable. Outres les joueurs de Clermont et de Brest en Ligue 1 française, Jodel Dossou, Cédric Hountondji et Steve Mounié, de Pfk Ludogorets en D1 bulgare, Olivier Verdon, tout le reste n’évoluent que dans les divisions de seconde zone. Et donc sont des joueurs limités qui, lors des grands rendez-vous, ne servent pas en réalité la sélection nationale. La preuve est l’élimination contre la Sierra-Léone qui n’a pas tremblé devant une équipe béninoise sans son maître à jouer, Stéphane Sessegnon (toujours sans club). L’équipe béninoise n’ayant plus de véritable guide inquiète quant à sa capacité à faire de résultat satisfaisant pour les fans qui n’ont d’yeux que pour le succès. Marcellin Koukpo, Cebio Soukou, Charbel Gomez qui sont de belles promesses mais qui malheureusement ne sont pas à leur vrai niveau dans le gotha du football doivent donc se transcender pour offrir des prestations qui sortent de l’ordinaire.

Anselme HOUENOUKPO