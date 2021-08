Lutte contre l’insalubrité à Cotonou: La SGDS et les autorités municipales sensibilisent les populations de Jonquet

Le deuxième adjoint au Maire de Cotonou aux côtés des organisateurs de la campagne de sensibilisation

Les tenanciers de boutiques, les particuliers et plusieurs usagers du quartier Jonquet de Cotonou ont été sensibilisés, ce samedi 21 août 2021, par l’équipe de la Société de gestion des déchets et de la salubrité (Sgds). En effet, dans sa mission d’assister les collectivités locales à prendre conscience surtout à mieux entretenir leur cadre de vie, la Sgds a tenu cette campagne de sensibilisation avec la participation des élus municipaux et locaux à savoir Randys Ahouandjinou, Gatien Adjagboni et Irène Béhanzin, respectivement Premier, Deuxième et Troisième adjoints au Maire de Cotonou, le Chef cabinet du Maire et Moulikatou Kitoyi, Cheffe quartier Avlékété-Jonquet. Selon Pierre Dossa et Arnaud Gangbigba, tous deux Superviseurs à la Sgds, cette campagne de sensibilisation vise à promouvoir un environnement sain et vivable aux usagers du quartier Jonquet, et les populations de Cotonou en général. « La Société de gestion des déchets et de la salubrité a organisé cette journée de sensibilisation pour éduquer la population sur les bonnes manières à adopter pour rendre leur cadre de vie propre », ont-ils fait savoir. Ils ont aussi saisi l’occasion pour indiquer aux populations, les points d’apport volontaires dotés de bacs de grands volumes et qui sont posés sur les axes stratégiques du quartier et un peu partout dans la ville, afin que les ordures y soient directement versées désormais. Au nom du Maire de la ville de Cotonou, le Deuxième adjoint au Maire, Gatien Adjagboni a fait remarquer que cette campagne de sensibilisation fait partie du plan de travail de la mairie de Cotonou. « Nous sommes venus ce matin pour être aux côtés de la Sgds dans le cadre de la sensibilisation des administrés. La sensibilisation est un pan du travail que nous faisons au niveau de la mairie de Cotonou. Au niveau de l’Exécutif de la ville, nous mettons un point d’honneur sur la sensibilisation au détriment de la sanction, parce que nous pouvons faire tous les investissements possibles, mais si nos concitoyens ne comprennent pas la portée des réformes que nous voulons faire, ils ne vont pas bien y adhérer », a-t-il expliqué. A l’entendre, le Président Patrice Talon a déjà donné le ton depuis le premier mandat en insistant qu’il est important que ses concitoyens puissent vivre dans un environnement sain. « L’assainissement ne se limite pas seulement à l’asphaltage. L’assainissement, c’est l’asphaltage et la propreté au quotidien. Donc tous les investissements qui sont effectués par le Gouvernement à travers la Sgds, la ville de Cotonou doit jouer toute sa partition. C’est à ce prix que nous aurons des résultats liés à l’assainissement de notre ville », a laissé entendre le Deuxième Adjoint au Maire, avant de conclure qu’il garde l’espoir que les jours à venir, il y aura de l’amélioration dans la gestion des déchets par les populations sensibilisées.

Laurent D. KOSSOUHO