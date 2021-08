Recrudescence des cas de Coronavirus au Bénin: L’urgence d’une thérapie de choc

10.183 cas confirmés au Covid 19 dont 8.402 guéris et 119 décès. Ce sont là, les dernières statistiques qui démontrent une montée vertigineuse de la pandémie mondiale au Bénin. La courbe des malades gravit de façon exponentielle et les morts ne cessent de se compter désormais. Dans la seule journée du lundi 16 août 2021, plus de 200 cas positifs ont été dénombrés et 6 nouveaux décès du coronavirus, enregistrés en moins d’une semaine. Une situation bien inquiétante qui interpelle encore une fois les populations béninoises sur l’observance des gestes barrières et aussi la nécessité de se faire vacciner. Pour la première autorité en charge de la santé au Bénin, Benjamin Hounkpatin, qui d’un ton grave, est monté, il y a peu au créneau, cette malheureuse situation est due au refus de certains de se faire vacciner. « Nous avons constaté depuis quelques semaines qu’il y a une augmentation du nombre de cas. D’une centaine de cas par semaine, il y a de cela deux mois, nous sommes passés à des milliers de cas maintenant. Nous sommes à plus de 10 000 cas enregistrés. Au niveau des centres de prise en charge (…) la situation est tendue parce que le nombre de cas graves augmente d’heure en heure », a alerté le ministre au cours d’une émission spéciale sur la télévision nationale, ORTB, le dimanche 15 août dernier. Selon ses explications, les nouveaux cas contaminés sont en majorité des jeunes non vaccinés et n’ayant aucun antécédent auparavant. « J’ai pu échanger avec ceux qui pouvaient échanger avec moi et qui étaient dans un état un peu amélioré et qui ont regretté de ne pas avoir fait ce geste de vaccination puisqu’ils se sont rendus compte que c’est cela qui les a entraînés là », a regretté Benjamin Hounkpatin avant d’exhorter les personnes de 18 ans et plus à se faire vacciner gratuitement dans les centres de santé retenus pour la cause.

La chloroquine rendue disponible dans les pharmacies

Dans le but de sauver le maximum de personnes et de freiner la propagation du virus, la généralisation de la chloroquine aurait été recommandée par les autorités sanitaires. Ainsi, il est demandé à toute personne qui ressent le moindre signe évocateur du Coronavirus ou a été en contact avec un sujet malade à démarrer le traitement présomptif à travers la prise de la chloroquine en attendant sa prise en charge éventuelle en cas de complication. Et pour faciliter l’acquisition du médicament, toutes les pharmacies auraient été instruites aux fins de le rendre disponible à tous ceux qui en manifestent la demande.

Rastel DAN